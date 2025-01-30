Андрей Разин требует 2 млн долларов от двойника Юрия Шатунова

Речь идет о Ионе Ионицэ, который получил прозвище «Шатунов из Молдовы» из‑за внешнего сходства и способности копировать стиль оригинального певца. Разин утвердил Ионицэ на роль молодого Шатунова для байопика «Ласковый май-2», но съемки фильма сорвались.

Ионицэ отказался сотрудничать с российскими исполнителями и вернулся в родную Молдову. Там он продолжил зарабатывать как двойник солиста «Ласкового мая».

Согласно билетным агрегаторам, в марте в Риге и других городах Латвии пройдет «трибьют-шоу» Ионицэ, в котором тот сыграет образ Шатунова на сцене. Зрителям обещают «не просто концерт», но и возможность «окунуться в атмосферу» конца XX века и «почувствовать дух того времени».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Оригинальный Юрий Шатунов

По мнению Разина, молдавский артист не имеет права исполнять хиты «Ласкового мая» без согласования с ним. С каждой площадки и организаторов выступлений продюсер намерен взыскать по 2 млн долларов.

Еще 350 тыс. долларов Разин просит за использование товарного знака «Юрий Шатунов», поскольку рекламная кампания концертов проходит под названием «Юрий Шатунов tribute šovs». При этом к самому артисту у продюсера претензий нет. Разин считает, что Ионицэ «просто запутали».