Суд дал право Юрию Шатунову исполнять песни «Ласкового мая»

По условиям оспоренного договора индивидуальный предприниматель Руслан Филатов передал права на использование музыкальных произведений "Честной музыке". "Признать недействительным лицензионный договор <…> о предоставлении права на использование объектов авторского и смежного прав <…> от 1 апреля 2016 года", — огласила резолютивную часть решения судья Ольга Козленкова, сообщает РИА «Новости».

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму. В претензии "Честная музыка" ссылалась на свой договор с Филатовым.



Юрий Шатунов

Однако, по словам представителя истца, на фонограмме зафиксирован голос Шатунова, который никогда никому прав на свое исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм никогда не подписывал. Кроме того, отметил юрист, непонятно, на основании чего Филатов считает себя обладателем прав на песни "Ласкового мая".

Представитель "Честной музыки" ранее заявил в суде, что Филатов при заключении лицензионного договора о передаче исключительных прав гарантировал, что является их единственным обладателем. В доказательство, пояснил ответчик, Филатов продемонстрировал свой договор с Андреем Разиным, по которому получил права на музыкальные произведения, а также судебные акты, в которых, в частности, перечислены произведения, принадлежащие Разину по договору с автором Сергеем Кузнецовым.

На заседание в пятницу представители ответчиков, а также Разина, которого суд ранее привлек к спору в качестве третьего лица, не пришли. Суд отклонил письменное ходатайство живущего в Сочи Филатова, просившего отложить слушания из-за болезни.

"Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Юрия Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью.