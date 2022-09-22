Семья определилась с памятником Юре Шатунову

Вдова певца Светлана Шатунова сообщила, что лично утвердила один из эскизов.

«Вместе с детьми, Дэннисом и Эстеллой, мы единогласно выбрали эскиз. Автор попросил меня пока не называть его имя, чтобы шумиха вокруг проекта не пошла во вред и не отвлекала от работы. Со временем имя мы, конечно, объявим. Скорее всего, это произойдет, когда памятник будет уже отлит. А пока у нас есть эскизный проект. Автор уверяет, что максимальное портретное сходство будет достигаться при создании полноразмерной фигуры Юры. А данный эскиз — это набросок памятника небольшого размера — 60 см», — сообщила она «АиФ».



Памятник Юре Шатунову

Высота постамента из черного камня — 1 м 20 см, фигура музыканта, выполненная из бронзы, будет высотой 2 м 16 см. Все надписи на постаменте планируются из бронзы.







«Мы размышляли, как написать на памятнике имя — Юра или Юрий. И сделали выбор в пользу полного имени. И еще на постаменте будет роспись мужа — так, как он обычно давал автограф поклонникам».

По словам Светланы Шатуновой, были также отвергнуты варианты памятника где артист представал с поднятой рукой, в сидячем положении и с гармонью (на которой на самом деле любил играть). Сроки установки памятника пока не называются. Сбор средств на монумент семья не ведет:

«Приходят сообщения, что создают фонды имени Юры, концерты памяти, где собирают деньги. Мы этого не делаем! Будьте осторожны с мошенниками».