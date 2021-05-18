Юрий Шатунов подал в суд на Роспатент из-за товарного знака «Ласковый май»

Рассмотрение заявлений бывшего солиста группы суд назначил на 21 и 28 июня.

В частности, Палата по патентным спорам 29 января отклонила возражение Шатунова на регистрацию товарного знака «Ласковый май».



Юрий Шатунов

Спорный товарный знак был зарегистрирован 29 мая 2003 года в отношении товаров и услуг большинства классов МКТУ на Центральную творческую студию для одаренных детей «Ласковый май» (Сочи), сообщает rapsinews.ru. На основании договора от 30 апреля 2020 года об отчуждении исключительных прав на товарный знак его правообладателем стал один из учредителей Межрегиональной молодежной общественной организации «Творческий центр «Солнечный круг» Руслан Филатов.

Шатунов сообщил патентному ведомству, что он подал заявку на государственную регистрацию обозначения «Ласковый май» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг семи классов МКТУ.

В возражении он отметил, что словосочетание «Ласковый май» является цитатой песни «Лето», автором музыки и слов которой является Сергей Кузнецов. В настоящее время, как говорится в возражении, Шатунов является правообладателем музыки и текста указанной песни.

По мнению популярного певца, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, так как при его регистрации согласия автора (одновременно являвшего в период подачи заявки на регистрацию правообладателем указанного музыкального произведения с текстом) получено не было.

Как считает правообладатель товарного знака Филатов, материалы возражения не свидетельствуют о том, что Шатунов является заинтересованным в оспаривании знака «Ласковый май». Кроме того, документов о том, что словосочетание «Ласковый май» является охраняемой частью произведения, которое является известным, не представлено.

Филатов сообщил Роспатенту, что он признан судами правообладателем исключительных прав, в том числе на музыкальное произведение с текстом «Лето». Также, по его мнению, в действиях Юрия Шатунова прослеживаются признаки недобросовестности.

Коллегия патентной палаты не согласилась с доводами вокалиста Шатунова.

В соответствии с решением Промышленного районного суда Ставрополя от 21 декабря 2005 года правообладателем исключительных прав, в том числе на музыкальное произведение с текстом «Лето» был Андрей Разин, а в дальнейшем на основании решения Хостинского районного суда Сочи от 20 мая 2016 года им был признан Руслан Филатов, то есть правообладатель оспариваемого товарного знака «Ласковый май», заметила патентная палата.