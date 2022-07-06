Объявлен конкурс на памятник Юрию Шатунову

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Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание монументального памятника артисту, который установят на его могиле на Троекуровском кладбище.

Для участия в конкурсе необходимо выслать на электронную почту [email protected] художественные эскизы будущего памятника с техническими характеристиками, а также описать ваш опыт работы как скульптора и показать примеры уже созданных вами памятников. Сроки конкурса не ограничены. Главное - создать памятник, достойный памяти Юрия Шатунова.

Юрий Шатунов
Юрий Шатунов

Материал памятника: бронза. Размеры участка: 200 х 180 см. Композиция должна быть выполнена в полный рост или выше.

Вскоре на сайте shatunov.com будет объявлен сбор средств на оплату памятника и сопутствующих расходов. Об этом будет сообщено дополнительно. На данный момент никаких сборов средств не производится.

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