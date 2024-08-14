Суд передал права на песни «Ласкового мая» семье Юрия Шатунова

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Исключительные права на творчество солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова принадлежат его семье, решил Хостинский районный суд Сочи по иску вдовы и детей певца к продюсеру Андрею Разину.

Как следует из материалов дела, семья просила суд признать за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения Шатунова, среди которых такие хиты как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и другие.

Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
«Истцы сообщили, что в октябре 2019 года между Шатуновым и автором песен и основателем группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым был заключен договор об отчуждении исключительного права на вышеуказанные музыкальные произведения», - рассказали в суде, уточнив, что в июле 2022 года Шатунов умер и все права по наследству перешли его семье: вдове, дочери и сыну.

Ответчик Разин в свою очередь сообщил суду, что в 1992 году между ним и Кузнецовым уже был заключен договор, на основании которого он получил все права на объекты интеллектуальной собственности, а именно на 27 музыкальных произведений, в число которых входят и 23 спорных.

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При этом, как отметили в суде, оригинал договора Разиным представлен не был, но продюсер распоряжается спорными произведениями, передавая права на них третьим лицам.

Суд, рассмотрев материалы дела, исковые требования семьи Шатунова удовлетворил и признал за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения.

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