Андрей Разин продал «Ласковый май» американцам и заблокирует все упоминания о Шатунове

В своем видеообращении на личном YouTube-канале Андрей Разин анонсировал блокировку в интернете в ближайшее время всего контента группы «Ласковый май»: записей телевизионных передач, фото- и видеоматериалов.
«Патент на "Юра Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май", — за мной и передан американцам, поэтому все будет удалено. С 1 февраля 2023 года все передачи всех телеканалов и все песни группы будут заблокированы во всех соцсетях. И все исполнения песен группы будут заблокированы, за исключением тех, кто получил разрешение от правообладателей. Все вечера памяти "Ласкового мая" тоже будут запрещены и они вне закона. Весь контент "Ласкового мая" будет размещен только на официальном канале группы и моем. Группа «Ласковый май» будет создана заново. Фотографии Юры Шатунова тоже запрещены к размещению, всех ждут суды. Если вы не льете грязь, то обращайтесь ко мне, и правообладатели разрешат вам использовать. Я хочу зачистить поле, и оставить только нормальных порядочных людей. Заключайте договоры с правообладателями, и никакой чернухи! Юра Шатунов - товарный знак, он продал мне его в 2013 году, а теперь я продал его американцам. И Ласковый май, и Андрей Разин - тоже товарные знаки. Пишите мне, и все будет нормально», - заявил Андрей Разин.
Он также пригрозил судебными тяжбами артистам, исполняющим песни «Ласкового мая» без специального права. Разин предупредил, что через три месяца этот контент будет недоступен даже для Первого канала.
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