Андрей Разин продал «Ласковый май» американцам и заблокирует все упоминания о Шатунове

— Друзья, у нас горе. Умер сын Андрея Разина Саша Разин. Помолитесь, пожалуйста, об упокоении его души... Сердечный приступ. Шёл по улице, упал, — сообщила певица в соцсетях.





Андрей Разин также подтвердил смерть сына и разместил в соцсети последнее фото с ним.

