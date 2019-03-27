Сергей Шнуров и Андрей Разин обменялись обращениями к силовикам

Информацию об этом ТАСС в среду подтвердили в коллегии адвокатов Pan&Paper, старшим партнером которой является Добрынин.

"Такое обращение в прокуратуру действительно подано", - сообщил ТАСС представитель коллегии адвокатов.



Сергей Шнуров

Ранее в СМИ сообщалось, что Разина возмутило выступление Шнурова в эфире канала Z+ (пилотного медиапроекта клуба "Зенит" на YouTube), где произошел спор с участием Шнурова о самом худшем городе в России. В частности, солист "Ленинграда" нелицеприятно высказался о Москве, после чего Разин на своей странице в Instagram написал, что за такие слова "каждый порядочный москвич должен ударить Шнурова". Андрей Разин пообещал 5 млн рублей «тому из коренных москвичей, кто любит Москву и разобьет этому подонку рожу». «Я готов дать премию 5.000.000 руб. и защищать его лично в суде», - написал экс-солист «Ласкового мая» в своём «Инстаграм». «Я считаю, что на это надо отреагировать», - уверен он.

Музыкант также написал, что он поражён отсутствием реакции со стороны московских и федеральных властей. «Неужели в мэрии нет соответствующих служб?», «куда смотрит мэр, куда смотрит сам Владимир Владимирович Путин?», - вопрошает Андрей Разин. По мнению музыканта, «Москва никогда в жизни не поднимется», «пока москвичи терпят такие выходки». Позже этот пост со страницы Андрея Разина в «Инстаграм» был удалён.

После этого адвокат Добрынин обратился в прокуратуру Москвы с просьбой проверить заявление Разина и принять меры прокурорского реагирования, направленные на защиту прав и интересов Шнурова.

При этом в среду на странице Разина в Instagram появилась публикация с копией его обращения на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в котором он просит привлечь Шнурова к ответственности за высказывания в отношении москвичей. По мнению Разина, в словах Шнурова содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").