Сергей Шнуров: Как вообще, в принципе, альбомы слушают еще?

Новый альбом группы «Ленинград» скоро выйдет. И Шнуров уже придумал его название, сообщил он в интервью ТАСС.

«Буквально на днях я все-таки назвал его "Синяя богиня", хотя хотел назвать "Эксклюзив". Потом еще было много всяких рабочих названий. Написал порядка 20 песен. В итоге ограничил себя выпуском 14. И тоже, не знаю, это много, наверное, для современности. У людей очень мало времени, очень рассеянное внимание. Песни должны быть короткими, альбомы должны быть еще короче, чем песни. Мне как-то захотелось сделать подарок для таких людей, которые еще привыкли слушать пластинки. Решение я принял о выпуске, наверное, в момент сотрудничества с Инстасамкой. Мы начали писать альбом. Я подумал, что так классно все идет, почему бы мне не записать свой. Я как-то с ребятами стал общаться и говорю, как вообще, в принципе, альбомы слушают еще? Я же вообще вне контекста современной, так сказать, медийной этой всей движухи. Они говорят: "Да-да, вполне". И вот они меня, можно сказать, что сподвигли на написание альбома».

Сергей Шнуров рассказал, о чем будет новый альбом.

«Мне кажется, широкий спектр из жизни современного города. Все вот эти социальные новые коллизии, вот это смещение вообще всей жизни в какую-то психологическую оценку, когда почему-то раньше, я не знаю, дали тебе в морду или ты дал в морду, ты как-то с этим и живешь, ну и нормально, а сейчас это считается психологической травмой. И эту фигню нужно почему-то прорабатывать. И люди бесконечно занимаются проработкой какой-то фигни».



Альбом «Ленинграда» и Инстасамки

Шнуров объяснил, почему он решился на совместный альбом с Инстасамкой.

«Понимаете, я-то, так сказать, давно плаваю. Я понимаю, что негативные отзывы — тоже отзывы. Я никогда не боялся негативных отзывов. Я больше всего, наверное, думал о том, что мне это интересно. Мне интересно посмотреть, какими инструментами молодежь работает для того, чтобы создавать этот культурный продукт под названием современная музыка. В основном компьютер, в основном это какие-то кусочки чужих фрагментов. Можно назвать это таким коллажным искусством. Они собирают какие-то коллажи из того, что где-то услышали, где-то подукрали. Хотя в современной культуре вообще такого нет понятия даже. Это такое синтетическое, абсолютно спекулятивное искусство, которое создается за счет каких-то маленьких-маленьких деталей и фрагментов чего-то того, что уже было. И это очень круто. Это интересное мышление».

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Шнурову понравилось работать с Инстасамкой.

«А я вообще ничего записывать-то не хотел. Я написал эту песню "За деньги нет", потом думаю, ну как-то некрасиво будет, если я наеду на девчонку, которая в принципе мне ничего плохого не сделала. И вообще мне ее творчество как-то импонирует даже. Я нашел контакты, говорю: "Ребята, вот такая песня, давайте, если хотите, вместе выпустим. Я вас предупреждаю, что она в принципе есть". И потом мы решили, что вместе что-то сделаем, запишем. И плоды нашего сотрудничества, того разговора, можно сейчас послушать в интернете. Мне понравилось, да. Мне было интересно».

Инстасамка не станет солисткой «Ленинграда», объявил Шнуров.

«Нет, не станет. Просто по одной простой причине. Потому что она не из Ленинграда».

Сергей Шнуров объявил, что не вернется в шоу «Голос».

«Меня позвали, но я что-то как-то уже все. Я всех наставил, мне кажется, на путь истинный. Нет. Нет времени. Как-то так я, честно говоря, расписался, что мне жалко тратить это время на обучение кого-то другого. Мне хочется самому что-то поделать. Мне нравилось, да. Бесспорно. Я считаю, что это был очень хороший опыт мой».