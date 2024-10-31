Инстасамка и «Ленинград» выпустят совместный альбом 8 ноября

Директор исполнительницы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, в разговоре с ТАСС подтвердил, что выход совместного альбома с группой «Ленинград» назначен на 8 ноября. Он также сообщил, что все песни альбома будут общими.



Сергей Шнуров

«Информация верная, да», - сказал директор исполнительницы, отвечая на вопрос о правдивости информации о выходе совместного альбома.

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Как отметил собеседник агентства, на всех песнях альбома будут и Зотеева, и "Ленинград".

«На всех треках будут все», - объяснил директор Инстасамки.

По его словам, информацию о приглашенных артистах в альбоме он пока не может комментировать.