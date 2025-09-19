Сергей Шнуров: Музыка танца нас может спасти!

«Музыкатанца. Одним словом. Настаиваю на этом. Ну, как диагноз. У вас музыкатанца!» – так Сергей Шнуров представил новый трек «Ленинграда» в утреннем «Шутки Шоу» на «Юмор FM». По словам музыканта, песня стала ответом на то, что сейчас происходит в международной политике, и вдохновлена танцевальной энергией 80-х.

«Я вспомнил, что в 80-е года уже примерно все это было. Приближение холодной войны, гонки вооружений. И как раз тогда люди, чтобы не сойти с ума, начали дико танцевать. И мне показалось, что сейчас вот эта музыка танца нас может спасти», – рассказал Шнуров.



Музыкант представил новый трек «Ленинграда»

Клип для трека уже снят – это ироничная вечеринка для тех, «кому далеко за...», где гости подзаряжаются не алкоголем, а кислородом из баллонов.

«Они же на тусовке, понимаете. Чем-то они должны себя, так сказать, бодрить», – пояснил музыкант.

Разговор быстро перешел в привычное русло шнуровского юмора. Если в следующей жизни он станет котом, то будет мяукать характерным образом, заявил Шнуров: «У меня «мяу» будет начинаться с буквы «Х». «Хмяу!» Артист также признался, что из-за профессиональной деформации не выносит, когда при нем поют женщины. Он даже шутливо назвал это причиной нескольких своих разводов.

«Они держатся, держатся, знаете, а потом начинается...аааа. Пожалуйста, не пойте при мне», – попросил прекрасных дам лидер «Ленинграда».



Сергей Шнуров на «Юмор FM»

Ведущие решили проверить, насколько Шнуров знаком с молодежным сленгом. На вопрос «Что такое бэнгер?» он ответил: «Боже упаси, зачем мне это?» Аббревиатуру «ЛП» едва не расшифровал как нечто нецензурное, а слово «сасный» понял буквально и настойчиво попросил: «Это слово попрошу ко мне не применять». Вопрос про «ЛЧ» стал последней каплей.

«Ребята, вы кидаете мне аббревиатуру, где есть буква «Ч». Я вам здесь сейчас все эфиры сорву!» – отреагировал Шнуров.

Отдельный повод для веселья – коты Шнурова. На вопрос, что бы они сказали, если бы умели говорить, он ответил: «Они бы сказали “мало еды”. Сколько бы я их не кормил, они все время голодные». При этом питомцы – настоящие аристократы, которые посещают ветеринара только на руках у хозяина.

В конце интервью Шнуров поделился историей, которая регулярно с ним происходит.

«Ко мне подходит какая-то девушка и говорит: “Ты меня помнишь?” И тут у меня падает все. Не надо так делать. У меня все седые волосы от этих подходов. Девушки, я вас не помню!» – заявил музыкант.

Трек «Музыкатанца» и клип уже на всех площадках. А полную версию интервью смотрите на сайте, Rutube-канале и в соцсетях «Юмор FM».