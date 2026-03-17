Павел Лунгин завершил монтаж докфильма про Петра Мамонова

Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Зрители его, наверное, увидят не очень скоро, не раньше, чем через три месяца. Мы закончили монтаж и теперь предстоит сложная работа со звуком и с очищением всех прав, потому что картина состоит из фрагментов: фотографий, кусков из интервью, новых интервью, кусков из фильмов. Это такое сложное, составное произведение, - сказал собеседник агентства. - Я обязательно оповещу, потому что мне кажется, что фильм получился важный, он о смысле жизни на примере Мамонова, о человеческой судьбе, о том, как человек проходит через стадии перерождения своего, преображения личности. Там четыре этапа его жизни показаны».



Петр Мамонов

Лунгин добавил, что ожидает выход картины в широкий прокат.

В сентябре 2025 года режиссер сообщил ТАСС, что съемки фильма завершились. В картине снялись лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, заслуженный артист России Евгений Маргулис и заслуженный деятель искусств, композитор Юрий Мартынов. Съемки проходили в Москве, Суздале, где снималась картина "Царь", и в Кеми - место съемок картины "Остров".