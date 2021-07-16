Последний альбом Петр Мамонова выйдет в декабре

Альбома, записанный с группой «Совершенно новые Звуки Му», получил название «Приключения Незнайки». Как стало известно, запись будет опубликована до конца 2021 года.



Петр Мамонов

Последний альбом Петра Мамонова издаст независимый лейбл «Отделение Выход». Как сообщил основатель издательства Олег Коврига в интервью телеканалу «Мир 24», релиз выйдет в декабре. Материал уже готовится к изданию.

Новый альбом Петр Мамонов записал еще в июле 2020 года. Однако, как отметил Олег Коврига, с изданием пластинки автор не спешил. Комментируя эту работу, издатель отметил, что считает её самой лучшей из того, что сделал автор.

Подробностей о последнем альбоме Мамонова пока что нет. Его фрагменты автор ставил во время своего интервью Ксении Собчак в начале 2021 года.