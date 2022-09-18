Книгу о Петре Мамонове презентуют в «Китайском летчике»

Сборник "Какой я тебе Петя" был готов уже год назад. По не зависящим от составителя причинам его выход задержался: не все близкие великого артиста были в восторге от перспективы самиздатовского сборника такого рода. Тем не менее издание осуществилось, и готовая книга никаких нареканий не вызвала.



Какой я тебе Петя

Так что представление этой книжки в "Китайском Летчике Джао Да" нынешней осенью - "отложенная презентация", не состоявшаяся в свое время по техническим причинам. На вечере расскажут о своем личном опыте общения с Петром Николаевичем люди, которые хорошо его знали, а кое-кто даже споет. Будет показан прекрасный фильм "Мамон-Лобан". Вход на вечер свободный, к живому разговору приглашаются все желающие.







Выступит глава лейбла «Отделение "Выход"» Олег Коврига, отец Косма и все, кто захочет. Вход бесплатный.

>i>20 сентября, 20:00.