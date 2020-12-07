Петра Мамонова не пустили на Украину

«Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда в АР Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы «Звуки Му», актер и радиоведущий - гражданин М. Он, вместе с гражданкой РФ, направлялся в Украину якобы в личных целях. Во время мероприятий контроля пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым. Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом», - сообщили пограничники.

На распространенной этой же службой видео Петр Мамонов (почему-то с заретушированным лицом) рассказывает сам, что давал концерты в Ялте, и летел в Крым самолетом из Москвы. То же рассказала и его жена Ольга.



Петр Мамонов

Пограничница зачитывает ему норму закона, по которому посещать Крым можно только через пункты пропуска на украинской границе, и проставляет штамп в паспорт о запрете въезда на территорию Украины на три года.