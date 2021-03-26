Погиб Александр Липницкий

Известно, что бывший бас-гитарист пытался спасти собаку в районе посёлка Николина гора, но провалился под лёд. Его автомобиль был обнаружен на парковке пляжа в поселке Николина Гора.

Его тело всё ещё продолжают искать. Вместе с Липницким утонула его собака.

Очевидцы слышали крики о помощи и видели, как он уходит под воду, - под ним подломилась льдина, - но спасти тонувшего не успели.

"Он с собакой пошел ходить на лыжах около Москвы-реке вчера во второй половине дня. Один раз прогулялся, потом пошел второй раз. По-видимому, провалилась под лед собака, бросился спасать собаку и сам провалился под лед", — сказал Артемий Троицкий.

О смерти Липницкого на 69-м году жизни сообщила сегодня также его жена Инна. Дата и место прощания пока не сообщаются.



Александр Липницкий

О беде родные музыканта узнали от соседки. Она позвонила им и сообщила, что обратилась в службу 112, потому что на ее глазах на противоположном берегу реки тонул какой-то мужчина. Сын Липницкого сразу почувствовал неладное и поехал на пляж, где увидел его машину. На месте уже работали сотрудники полиции, медики находились рядом. Следом приехали спасатели.

Александр Липницкий окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года издавался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году он познакомился Борисом Гребенщиковым, впоследствии гастролировал с «Аквариумом». В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком Липницкий основал «Звуки Му», научившись играть на бас-гитаре.

Александр Липницкий родился в 1952 году. Внук советской актрисы Татьяны Окуневской и врача-гомеопата Теодора Липницкого. Отец, Давид Теодорович Липницкий, также был врачом-гомеопатом; oтчим Виктор Суходрев был личным переводчиком Н.С.Хрущева и Л.И.Брежнева. Мать — Инга Суходрев (Окуневская-Варламова), преподаватель английского языка.

Посещал английскую спецшколу №30 на Каретном Ряду, где на класс старше учился Пётр Мамонов, с которым Александр подружился за пять лет учёбы. После школы Липницкий учился на факультете журналистики МГУ. Начиная с 1975 года, печатался в советской периодике, стал специалистом по джазу. Коренной переворот в жизни Липницкого случился в 1980 году после встречи с группой «Аквариум». В 1981 году Борис Гребенщиков даже какое-то время "по причине отсутствия места жительства хорошего" жил в квартире Липницкого. В его квартире на Каретном Ряду и в доме на Николиной горе проходили полуподпольные концерты советских рок-групп. Его дом в 80-х был главным местом сбора рок-музыкантов в столице.

Кроме того, Александр близко общался с Майком Науменко и группой «Кино», участвовал в организации фестиваля «Тбилиси-80», и так был захвачен деятельностью советских рок-групп, что вскоре сам стал рок-музыкантом, присоединившись к группе «Звуки Му» в качестве басиста, для чего специально научился играть на инструменте.

Вместе с Джоанной Стингрэй в 1990—1993 годах делал телепередачу «Red Wave-21». Был ведущим телепрограммы «Еловая Субмарина» на канале «Ностальгия», автором документальных фильмов о рок-музыке.

Липницкий считался одним из крупнейших коллекционеров древнерусского искусства.