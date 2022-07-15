Вышел в свет последний альбом Петра Мамонова

Ранее жена Мамонова сообщила РИА Новости, что артист был госпитализирован с инфарктом, ему была сделана операция, и потребовалась еще одна. Предыдущие две недели он провел дома.



Петр Мамонов

"Операция закончилась вот недавно. Хирург доволен проведенной процедурой, он сделал все, что возможно. Петя сейчас находится в реанимации, но выглядит он хорошо", — сказала Мамонова РИА «Новости».

Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-Блюз" и