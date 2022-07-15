Вышел в свет последний альбом Петра Мамонова

В основу альбома легла концертная постановка по мотивам книг Николая Носова о Незнайке, затеянная в 2015 году. По следам этого проекта был записан альбом последней группы Петра Мамонова «Совершенно новые Звуки Му», увидевший свет на виниле в начале этого года.
««Незнайка» — альбом, который является последним и законченным творческим высказыванием легендарного артиста , музыканта, поэта, режиссера Петра Николаевича Мамонова, соединившего в одном диске все, что интересовало его в музыкальном творчестве: от эйсид-джаза и дарк-фолка до психоделического рока и мелодекламации. «Незнайка» — результат творческих поисков Петра Николаевича Мамонова последних десяти лет. Это полностью законченный двойной альбом, запись которого была завершена в 2020 году, а материал Мамонов обкатывал во время концертов с новым концертным составом "Совершенно Новые Звуки Му". Это абсолютно молодая по духу, осмысленная запись с сильным театральным элементом, иногда свирепая, иногда обезоруживающе нежная, всегда эксцентричная и яркая», - говорится в аннотации к релизу.
Релиз вышел на лейбле «Отделение Мамонов».
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