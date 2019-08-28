Состояние Петра Мамонова стабильное, впереди операция

Ему предписан строгий постельный режим на ближайший месяц, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Мамонова.

Ранее сообщалось, что Мамонов был госпитализирован с инфарктом, после операции он находился в реанимации. Во вторник супруга артиста сообщила РИА Новости, что его перевели в кардиологическое отделение, через 30 дней ему предстоит новая операция.



Петр Мамонов

"Состояние стабильное. Ест немного, но ест. Инфаркт был обширный, как мне сказали, без новой операции не обойтись. До конца сентября ему лежать, строгий постельный режим, стационар, домой не пустят", - рассказала жена.

Петр Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.