Саундтрек фильма «Игла» выйдет на виниле

«На нашей студии полным ходом идет подготовка к выпуску оригинального саундтрека к легендарному фильму Рашида Нугманова «Игла» с участием Виктора Цоя и музыкой группы Кино, - сообщает Maschina Records. - Работа ведется в тесном контакте с авторами и непосредственными участниками проекта режиссером фильма Рашидом Нугмановым и легендарным гитаристом группы «Кино» Георгием Каспаряном. Для издания будут использованы оригинальные фото и аудио материалы из архивов режиссера. Дизайн конверта пластинки разрабатывается известной арт-группой.»



Виктор Цой

Предзаказ издания на виниле и компакт-диске будет возможен в начале июня 2018 года.