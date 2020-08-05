В Петербурге открыта выставка неизвестных работ Виктора Цоя

Выставка, приуроченная к 30-летней годовщине со дня трагической смерти Цоя (15 августа 1990-го года), продлится до 13 сентября.

На экспозиции будут показаны все работы, которыми Цой украшал стены обыкновенной московской квартиры, создавая собственное виртуальное пространство. Зрители увидят около сотни произведений, которые включают живопись, графику, авторские полароиды, а также личные вещи художника из коллекции Натальи Разлоговой.



Афиша выставки

"Для создания художественных объектов Цой использовал подручные средства: обыкновенные кухонные клеенки, целлофановые пакеты, хрупкие упаковочные материалы. Все, что попадалось под руку, подвергалось художественной переработке: одежда, аксессуары, предметы обихода. Любая крошечная и неприметная вещь — брелок, записная книжка или кассета полароида — в руках Виктора оживала и приобретала новые смыслы и ценность", – подчеркнули в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

В 1990 году Цой активно работал акрилом на холстах: за полгода он написал семь картин, несмотря на весьма напряженный гастрольный график, подводя итог старым наработкам и осуществляя новые эксперименты. Центральной темой в его творчестве последнего периода стал автомобиль и дорога. Практически все живописные произведения 1990 года можно будет увидеть в KGallery вместе с более ранними работами Виктора Цоя, выполненными на бумаге и клеенках.

Кураторы выставки: Дмитрий Мишенин (арт-группа Doping Pong), команда KGallery.

Событие станет тизером к запланированной в Москве на 2021 год масштабной выставке-байопику «Виктор Цой: путь героя», над которой в данный момент ведут работу правообладатели и наследники Цоя.

Вход на выставку "Цой. Не кончится лето" будет осуществляться по электронным билетам.

Виктор Цой учился в художественной школе, поступил на отделение оформителей в училище имени В. А. Серова, а затем в СГПТУ-61 на специальность резчика по дереву. Увлекшись музыкой, Цой оставил рисование как хобби. Он рисовал в собственном, свободном стиле.