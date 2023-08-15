Группу «Кино» стали слушать в полтора раза чаще

На Яндекс Музыке у группы практически 6 миллионов лайков и более 3 миллионов ежемесячных слушателей. Интерес к творчеству «Кино» только растет: в первой половине 2023 года количество прослушиваний на сервисе увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Группа особенно популярна у молодежи, более половины ее слушателей — аудитория до 35 лет.

Такой рост в том числе обеспечила система персональных рекомендаций Яндекс Музыки — 47% прослушиваний пришлось на Мою волну. Моя волна заметила положительный отклик на треки у слушателей и стала рекомендовать их новой аудитории чаще. Так, за последний год пользователи поставили группе «Кино» порядка 4 миллионов лайков в Моей волне.

Самой прослушиваемой песней группы в первой половине 2023 года на Яндекс Музыке стала «Группа крови». Также особенно популярны у пользователей «Звезда по имени солнце», «Перемен», «Кончится лето», «Пачка сигарет» и «Спокойная ночь» — ее переслушивают чаще всего.

Культовая советская рок-группа во главе с фронтменом Виктором Цоем после девяти лет существования оставила за собой наследие в 8 студийных альбомов, которые содержат в общей сложности порядка ста песен. Пик популярности ленинградской группы пришелся на середину 80-х, но и сейчас, спустя более 40 лет, песни «Кино» любимы слушателями разных поколений.