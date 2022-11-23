60-летие Виктора Цоя отметили большим концертом проекта «Симфоническое КИНО»

Концерт, который прошел в мае 2021 года на ЦСКА Арене, будет доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум», «Премиум» и

СберПрайм для всех зарегистрированных пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 15 октября 2021 года.

