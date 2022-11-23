60-летие Виктора Цоя отметили большим концертом проекта «Симфоническое КИНО»

Зрители также увидели новые сюжеты видеоряда, созданного продюсером проекта Александром Цоем при помощи искусственного интеллекта специально для юбилейного концерта в Москве.
«Хотелось сделать что-то новое, чего люди еще не видели, – прокомментировал Александр Цой. – В последнее время экспериментирую над созданием видеоматериала для концерта с помощью нейросетей. Я придумываю какой-то подходящий по драматургии сюжет, например, на вступление – шоссе в пустыне, на горизонте какие-то конструкции и так далее. А нейросеть рисует картинки на основе моих текстовых запросов. Получается анимация, фрагменты, которые я монтирую под музыку и выпускаю на концерте. Таким образом, я выступаю кем-то вроде режиссера и арт-директора».
На сцену вышел ближайший друг и соратник Виктора Цоя Юрий Каспарян, исполнивший свои знаменитые гитарные партии в сопровождении большого симфонического оркестра. Дирижировал оркестром из 60-ти музыкантов Антон Шабуров. Также в концерте приняли участие барабанщик Олег Шунцов и бас-гитарист Виктор Савич.
«У проекта «Симфоническое КИНО» большие гастрольные планы, потому что концерты всегда проходят с полными залами, – поделился организатор концерта Михаил Давыдов. – Сейчас около 10 городов в планах на февраль и март. Это север России: Ханты-Мансийск, Нижневартовск и так далее. К нам приходят семьями с детьми 6-8 лет, я наблюдаю за этими девчонками и мальчишками – они знают все песни наизусть. Публика очень позитивная. Эмоции от происходящего в зале просто невероятные, но их можно только почувствовать, никакое видео это не передаст. Не знаю, в чем магия, но она есть».
Зрители то затаив дыхание наблюдали за виртуозным исполнением Юрия Каспаряна и «Симфонического КИНО», то хором подпевали любимым композициям, а под музыку песни «Пачка сигарет» шеститысячный зал Crocus City Hall осветился огнями мобильных телефонов. Публика долго не отпускала артистов со сцены: коллектив исполнил на бис три композиции. Ярким финалом вечера стала «Звезда по имени Солнце».
Фото: Дмитрий Куликов
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