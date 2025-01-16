Рукопись песни «Прохожий» Виктора Цоя выставлена на торги

«Топовым лотом предстоящих торгов обещает стать рукопись песни "Прохожий", которая была написана основателем рок-группы "Кино" в апреле 1986 года. Прямо на рукописи, под текстом песни, оставлена виза Нины Барановской, которая в тот период работала в Ленинградском межсоюзном доме самодеятельного творчества, где базировался Рок-клуб, занимая должность методиста (…) В рукописном варианте песня называется "Сильная личность (сатирическая зарисовка)". Эксперты считают, что как название, так и определение были предложены Цою Барановской, чтобы снять возможные вопросы цензоров к смыслу песни», - сообщили в пресс-службе.



Рукопись Виктора Цоя

Песня вошла в альбом «Группа крови» в 1988 году. Премьера песни состоялась 3 июня 1987 года на V фестивале ленинградского рок-клуба. Как отметили в "Литфонде", рукопись песни обладает коллекционной ценностью музейного уровня, стартовая ставка за нее составляет 1,5 млн рублей.

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«„Прохожего“ вообще хотели вырезать. Альбом не влезал на 45-минутную кассету. Написав эту песню, как шутку (типа — вторая „Анархия“), мы серьезно к ней не относились. Мне она не очень нравилась и Цою тоже. Одна из знаменитых гипотез Виктора гласила, что в каждом альбоме должна быть „сопля“ — эта такая проходная, никакая песня. Но так, как в этом альбоме таких песен не было вообще, то роль „сопли“ взяла на себя вот эта вот песня...» (Из воспоминаний Алексея Вишни).

Нина Барановская — ленинградский и петербургский журналист, автор книг и статей по истории русского рока. В период с 1985 по 1990 гг. Барановская работала в Ленинградском межсоюзном доме самодеятельного творчества, где базировался Рок-клуб, занимая должности методиста, а позже заведующей репертуарного отдела. Фактически Нина Барановская была тем человеком, который решал, будет ли песня исполнена публично или нет. Занимаясь литовкой текстов, она придумывала «проходящие» названия, посвящения, и всячески помогала молодым ленинградским рокерам, стала близкой подругой многих из них.

Торги пройдут 23 января.