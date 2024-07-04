Россияне предпочитают поп-музыку и «Кино», а ждут Мадонну

Исследование провело PR-агентство Mediacom.Expert, а опрос осуществлялся онлайн с помощью сервиса Anketolog.ru. Всего в анкетировании приняли участие 1 650 человек.

Большинство опрошенных россиян (67 процентов) признались, что чаще всего предпочитают слушать поп-музыку. О любви к року и классической музыке рассказали 50 и 43 процента соответственно. Треть респондентов (34 процента) предпочитают шансон, 28 — электронную музыку, хип-хоп — 23 процента, рэп — 22, джаз — 20, блюз — 19, металл — 17, фолк — 11.

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В числе любимых отечественных исполнителей россияне называли группу «Кино» (8 процентов), «Руки вверх» (7), «Короля и шута» (7), «Арию» (7), «Любэ» (5), Shaman (4), Anna Asti (4), Полину Гагарину (4), «ДДТ» (4), Басту (3). Из любимых иностранных исполнителей опрошенные выделили группу ABBA (7 процентов), The Beatles (6), Scorpions (5), Queen (5), Rammstein (5), Metallica (4), Boney M (3), Modern Talking (3), Pink Floyd (3), Imagine Dragons (2), Майкла Джексона (2).

Новые песни россияне чаще всего слышат по радио и телевидению (63 процента), половина (49 процентов) респондентов находят музыку в социальных сетях. Доверяют алгоритмам онлайн-сервисов 35 процентов, делятся новой музыкой друзья у 30 процентов, 17 — слышат в новых фильмах и спектаклях, 16 — на музыкальных фестивалях. Платная подписка на музыкальный сервис есть у 45 процентов респондентов.

Посещают концерты 64 процента опрошенных. Большинство (70 процентов) из них посещают выступления любимых исполнителей. Ходят на такие мероприятия за компанию с друзьями 37 процентов, посещают фестивали — 28, ходят на концерты в качестве досуга — 28. На концерте в России опрошенные хотели бы увидеть Мадонну (6 процентов), Rammstein (5), Pink Floyd (4).