Мадонна, Алла Пугачева и Мэрайя Кэри - мировые лидеры по продажам CD и LP

Актуальность такого исследования подтверждается тем обстоятельством, что лейблы сегодня унифицируют стримы, продажи альбомов и синглов через систему эквивалентных единиц альбома (Album-Equivalent Units — AEUs). Эта формула позволяет объединить разные источники дохода и популярности в единый показатель успеха для сертификации (золотой, платиновый статус) и чартов. В качестве источников статистики TopHit использовал данные RIAA (США), BPI (Великобритания), IFPI, а также ChartMasters.org, Discogs.com, официальную статистику фирмы «Мелодия», и, конечно, чарты TopHit. Все цифры, приведённые в исследовании, даны по состоянию на конец 2025 года.

Артистов TopHit разделил на общепринятые в музыкальной индустрии категории — «Сольный исполнитель», «Сольная исполнительница», «Группа». Первая часть нашего исследования посвящена певицам. Территориально исследование ограничено странами Европы, Северной и Латинской Америки. Топ сводных тиражей LP и CD приведён ниже:



TOP 20 исполнительниц с наибольшими тиражами LP и CD

Согласно данным, собранным TopHit, в тройку самых «тиражных» исполнительниц вошли Мадонна, Алла Пугачева и Мэрайя Кэри. Более чем 300 млн изданных записей Мадонны зафиксированы даже в Книге рекордов Гиннеса. Алла Пугачёва занимает вторую строчку этого рейтинга с суммарными тиражами винила и CD в 250+ млн экземпляров. Носители с записями певицы производились и продавалась в СССР и в постсоветской России, часть тиражей сертифицировалась и издавалась в европейских странах социалистического лагеря, а также в Швеции, Финляндии, Германии, Израиле, Южной Корее и Японии. Кроме того, Пугачёва — лидер по тиражам на европейском континенте, своих ближайших «конкуренток» — итальянку Мину, француженку Далиду, англичанку Ширли Бэсси она опережает более чем на 100 млн копий.

Если говорить о цифрах по отдельным альбомам и синглам, то здесь первенство делят Мадонна и Мэрайя Кэри. Альбом «Like a Virgin» (1984), который принёс Мадонне мировую славу, разошёлся тиражом более 25 млн копий, тираж альбома «True Blue» (1986) также превысил 25 млн копий, я сборник лучших хитов «The Immaculate Collection» (1990) и вовсе считается одним из самых продаваемых альбомов в мире – его тираж превысил 30 млн копий. Самым продаваемым синглом Мадонны стал трек «Into The Groove» (1985), его тираж превысил 18 млн копий.

У Мэрайи Кэри самым успешным альбомом стал «Music Box» (1993), его общий тираж превысил 30 млн копий. Альбом «Daydream» (1995) — второй по популярности релиз с мировыми продажами более 25 млн копий. А самым продаваемым рождественским альбомом всех времен стала пластинка Кэри «Merry Christmas» (1994). Её тираж с учётом более поздних переизданий также превысил 25 млн копий.

Тиражи альбомов и синглов Пугачёвой также цифры впечатляют. Дебютный альбом певицы «Зеркало души» (1977) с учётом переизданий был выпущен в количестве 10 млн копий, а тираж двойного LP «Как тревожен этот путь» (1982) превысил 7 млн копий. Самым массовым изданием исполнительницы стал сингл «Арлекино» (1975), его суммарный тираж превысил 14 млн копий.

Творческое наследие Пугачёвой остаётся востребованным и в электронных медиа. По данным TopHit, Пугачёва входит в Top 50 артистов, чьи песни чаще всего звучали в радиоэфире России в 00-е и 10-е годы нынешнего века. Хиты певицы продолжают пользоваться большой популярностью и в Интернете, сегодня их чаще всего слушают в российском сегменте YouTube и на стриминговой платформе Звук.