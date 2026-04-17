Деми Ловато соблазняет в боевике «Low Rise Jeans»

Созданный и написанный в соавторстве с Zhone, это поп-музыка с мощным звучанием, ретро-оттенком и элементами хип-хопа.

Этот энергичный, зажигательный танцевальный поп-трек был спродюсирован и написан в соавторстве с Zhone, и в нем Ловато воспевает, насколько сильно ее джинсы с низкой посадкой возбуждают окружающих.

«Я в джинсах с низкой посадкой / Тебе не нужно воображение / Я в прозрачной футболке. Я чувствую твое предвкушение / Оно нарастает, нарастает».

На концерте во Флориде, первом этапе ее 18-дневного гастрольного тура по Северной Америке, Ловато пригласила на сцену своих лучших подруг Селену Гомес и приглашенного исполнителя Джо Джонаса, а в конце вечера исполнила свой последний релиз, транслируемый через динамики арены.

В этом году Ловато отметила еще один важный этап в своей карьере, как в гастролях, так и на радио и в кино. Она снялась вместе с обладательницей премии «Золотой глобус» Роуз Бирн в драме «Tow», которая вышла в ограниченный прокат в США 20 марта, а также выступила исполнительным продюсером фильма «Camp Rock 3», премьера которого ожидается на Disney+ этим летом.

Тур «It’s Not That Deep» проходит в поддержку одноименного альбома Ловато, вышедшего в 2025 году. После релиза в октябре прошлого года альбом дебютировал на 9-м месте в чарте Billboard 200, став девятым альбомом Ловато, попавшим в топ-10 этого чарта.



Новый трек войдет в ее расширенное издание альбома It’s Not That Deep (Unless You Want It To Be), релиз которого запланирован на следующую пятницу, 24 апреля. Выпущенный лейблами DLG Recordings/Island/Republic Records, альбом It’s Not That Deep принес Ловато ее первый альбом № 1 в чарте Billboard Top Dance Albums, дебютировав на вершине чарта.

Альбом It’s Not That Deep (Unless You Want It To Be) включает восемь новых треков и является продолжением недавнего альбома Ловато It’s Not That Deep, выпущенного в октябре. Этот LP стал продолжением рок-революции певицы в альбомах Holy Fvck 2022 года и Revamped 2023 года, в которых её классические хиты были переосмыслены в панк-стиле. Ловато описала альбом как «идеальное отражение того, где я нахожусь сегодня».

Жон, исполнительный продюсер альбома, рассказал Rolling Stone в прошлом году:

«Работать с Деми и наблюдать за её путём постоянного совершенствования было невероятно вдохновляюще. Она настоящий мастер в студии. Этот альбом о том, чтобы отпустить все ограничения, и нам было очень весело создавать эту музыку! Это действительно чувствуется на протяжении всего альбома».