Деми Ловато объявила о помолвке со своим аранжировщиком

Лютс, более известный под своим сценическим псевдонимом Jutes, и Ловато помолвлены после чуть более года знакомства.

JL подарил DL (которая использует местоимения она/они) огромное кольцо с бриллиантом грушевидной формы в «личном, интимном предложении». прежде чем отправиться в один из ее любимых ресторанов в Лос-Анджелесе, чтобы отпраздновать это событие с семьей.



Demi Lovato и Jordan Lutes

Счастливая пара впервые встретилась в январе 2022 года, когда они вместе работали над песней Деми «Substance». Они оставались просто друзьями несколько месяцев, прежде чем начали встречаться.

Лютес много работал над альбомом Ловато «Holy Fvck», и именно тогда парочку заметили папарацци в одном номере в отеле (и показали кадры видеонаблюдения для гостиницы). Затем они отпраздновали выпуск альбома с размахом в одном из самых больших ресторанов Лос-Анджелеса, и было видно, насколько они вдохновлены друг другом.