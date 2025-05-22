Пелагея выиграла суд у бывшего мужа

Об этом Пелагея с девочкой узнали, когда должны были улететь на отдых. Тогда певица решила разбираться через суд.

21 мая в Саратове прошло решающее заседание, в ходе которого артистка одержала победу. Запрет на выезд сняли временно, но остальное еще впереди.



Пелагея

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На этот счёт высказался адвокат Пелагеи:

«Нам в скором времени снова придётся встретиться с Телегиным в апелляции, где он отстаивает из всех своих родительских прав и обязанностей только одно — ставить запрет на выезд дочери. И это всё на фоне уклонения Телегиным вот уже почти как год от своих обязательств по уплате алиментов».

Напомним, что пара развелась в 2020 году, после четырёх лет брака. В последний раз хоккеист видел свою дочь Таисию два года назад.