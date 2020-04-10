Первый канал запустил серию живых акустических концертов

«Линейка акустических концертов звезд российской музыки. Акустический проект «Вечерний Unplugged» станет крупнейшей концертной площадкой в стране на то время, пока мы все сидим дома и попасть на живой концерт невозможно. Гарик Сукачев, Баста, Валерий Сюткин, Uma2rman, Полина Гагарина, Евгений Маргулис, Дима Билан, Пелагея, Сергей Галанин, Петр Налич и другие артисты порадуют зрителей Первого в самоизоляции», - сообщает Первый канал.
«Вечерний Unplugged» будет выходить в ночь с пятницы на субботу. Кто первым выйдет на сцену, пока не сообщается, возможно, им станет Гарик Сукачев.
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