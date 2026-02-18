Пелагея заблокировала Анну Асти

Молодой и талантливый певец Азер Насибов, ставший известным благодаря своему яркому участию в детском "Голосе", снова появился на слепых прослушиваниях нового сезона проекта. Спустя 10 лет возмужавший Азер вернулся с тем же треком, а его наставница Пелагея, кажется, сразу узнала своего любимчика по голосу.



Пелагея и Азер Насибов

Певица повернулась к Азеру и заблокировала Анну Асти, чтобы Насибов точно попал в её команду. Пелагея очень эмоционально встретила бывшего ученика, поднялась к нему на сцену и не могла сдержать восторга. Сам Азер признался, что очень любит Пелагею и благодарен ей.

В детском "Голосе" Азер под руководством Пелагеи дошел до финала. Поклонники уже ждут, что же покажет парень на этот раз.