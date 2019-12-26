Пелагея разводится с мужем

Объявление о разводе появилось в инстаграме певицы.
Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что «кто-то что-то видел» и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: «Да, мы все-таки решили расставаться.
Все у всех случается, все мы делаем ошибки...
О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась.
Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.
Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено.
Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать.
Ну, и ...жизнь продолжается.
Не перестаем болеть за русский хоккей!
Всем — добра»
Напомним, что к Пелагее Телегин ушел от гражданской жены, которая родила ему сына.
Иван Телегин и Пелагея женаты с 2017 года. В браке певица ради мужа сильно похудела, прошла курс детокса и, как многие утверждают, сделала пластику груди.
Недавно хоккеиста заметили с моделью Мари, которая очень похожа на Пелагею, но на десять лет моложе ее.
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