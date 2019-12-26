Пелагея разводится с мужем

Объявление о разводе появилось в инстаграме певицы.

Все у всех случается, все мы делаем ошибки...

О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась.

Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.

Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено.

Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать.

Ну, и ...жизнь продолжается.

Не перестаем болеть за русский хоккей!

Всем — добра»