Аида Гарифуллина и Пелагея стали заслуженными артистами России

Она одна из самых медийных классических певиц в стране, уступая разве что Анне Нетребко. Но как Нетребко многие специалисты критикуют за неоправданную смену исходного лирического сопрано на драматическое, так и Гарифуллиной достается за чересчур широкий репертуар. Тот факт, что российское сопрано стало ведущей солисткой в Венской государственной опере, на родине оперной музыки, как-то не сильно впечатляет многих.

