Аида Гарифуллина и Пелагея стали заслуженными артистами России

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте", - говорится в документе.
Почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" получили артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова, Владимир Шкляров, оперная певица Аида Гарифуллина и певица Пелагея Телегина.
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