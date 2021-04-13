Гала-концерт Пласидо Доминго впервые покажут на Okko

Королевский оперный театр заявил, что с Доминго была достигнута взаимная договоренность о том, что он не будет петь Джузеппе Верди в июле.





Это последнее в череде отмен выступлений Пласидо Доминго за последние недели, поскольку многие театры пересмотрели свои связи с испанской звездой. Выступления Доминго были отменены в таких городах, как Токио, Мадрид и Сан-Франциско.

