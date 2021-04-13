Гала-концерт Пласидо Доминго впервые покажут на Okko

В Международный День культуры 15 апреля пользователи одного из крупнейших мультимедийных сервисов увидят премьеру гала-концерта Пласидо Доминго «Весна. Любовь. Опера». В эфире телеканала «Россия – Культура» концерт появится 10 мая.
«Концерт подобного рода всегда очень сложно организовать, поскольку в нем собираются звезды из разных концов мира, с разным графиком работы и требованиями. Вся команда театра – продюсеры, художники по свету, ассистенты, режиссеры, гримеры, пресс-служба – продумывают событие до мельчайших деталей, чтобы в день проведения мероприятия все работало очень слаженно. Все досконально согласовывается с требованиями продюсерской группы телеканала, который ведет запись. Артисты такого уровня всегда вносят что-то новое в свое выступление, а с учетом того, что многие из них нередко знакомятся за день до концерта, без импровизации не обойтись. В этих условиях задача режиссерской группы – суметь попасть с ними на одну волну, зафиксировать самые важные детали и сделать так, чтобы запись получилась красивой и органичной», - рассказала режиссер оперной труппы ГАБТ Елизавета Мороз.
На исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) знаменитый испанский тенор и дирижер, рекордсмен мировой оперной сцены по числу исполненных партий и любимец российской публики Пласидо Доминго собрал лучшие голоса мира: блистательное сопрано Аида Гарифуллина, великолепный тенор бельканто Хавьер Камарена, роковой бас-баритон Эрвин Шротт и приглашенные солистки Большого театра Оксана Дыка (сопрано) и Мария Катаева (меццо-сопрано), покорившие ведущие оперные сцены мира.
«Можно сколько угодно рассказывать о технических масштабах съемки, но никакая сверхоснащенная и современная аппаратура не даст нужного эффекта без участия настоящих профессионалов. Тем более, когда на сцене звезды мирового уровня, организация съемочного процесса должна соответствовать и даже помогать исполнителям. Конечный результат напрямую зависит от каждого члена команды. Опыт и работа сотрудников телеканала «Россия-Культура» гарантируют высочайшее качество», - считает директор Дирекции главного продюсера телеканала «Россия – Культура» Любовь Платонова.
В исполнении Пласидо Доминго и солистов прозвучали арии и дуэты из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини, В.-А. Моцарта, Дж. Россини, А. Тома, Ш. Гуно, Г. Доницетти, В. Беллини, а также знаменитые неаполитанские песни. Завершил концерт неожиданный и трогательный подарок – своеобразное приношение русской публике: Пласидо Доминго и звезды мировой оперы вместе исполнили знаменитую песню Василия Соловьева-Седого «Подмосковные вечера». В концерте принимал участие Симфонический оркестр Большого театра России, дирижер – Антон Гришанин.
«Невозможно переоценить важность съемок таких событий культуры, как гала-концерт Пласидо Доминго в компании с блестящими молодыми оперными певцами, которых знают и ждут в лучших концертных залах мира. На их выступления мечтают попасть миллионы, но удается в разы меньшему числу поклонников. Никто не спорит, что атмосферу зала передать крайне сложно, и живое восприятие не заменит экранного. Тем не менее, именно высококлассная съемка позволяет миллионам зрителей получить доступ к шедеврам оперного искусства и сохранить эти образцы для будущих поколений», - говорит начальник Управления информационного взаимодействия и веб-ресурсов канала «Россия-Культура» Наталья Литвинова.
Смотрите гала-концерт Пласидо Доминго «Весна. Любовь. Опера» 15 апреля эксклюзивно в мультимедийном сервисе Okko и 10 мая в эфире телеканала «Россия – Культура».
«Мы очень рады возможности первыми показать зрителям всей страны концерт величайшего певца и легенды современности Пласидо Доминго. Благодаря высокому профессионализму съемочной команды прерогатива увидеть звезд такого уровня на главной классической сцене страны в максимальном качестве доступна для всех поклонников оперного искусства», - говорит Алена Винокурова, куратор культурных проектов мультимедийного сервиса Okko.
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