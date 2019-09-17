Пласидо Доминго и Анна Нетребко споют в Большом театре

Об этом сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"Планы предстоящего, 244-го сезона были озвучены еще в апреле, но некоторые события тогда было анонсировать преждевременно. Я имею в виду участие Пласидо Доминго в нашем оперном спектакле. Теперь контракт подписан, и об этом можно говорить во всеуслышание", - сказал Урин.



Пласидо Доминго в Москве

Он проинформировал, что Доминго споет в опере "Травиата" Джузеппе Верди. "Он споет партию Жермона. Я слышал его в этой партии. Это, по-моему, совершенно замечательно", - отметил гендиректор ГАБТ.

По его словам, Доминго примет участие в двух спектаклях "Травиаты", которые запланированы на конец апреля 2020 года. "Доминго выступал в концертах на сцене Большого театра, но в спектакле споет впервые", - подчеркнул Урин.

Урин сообщил, что "имел счастье быть коротко знакомым с Доминго". "Он человек невероятной культуры, доброжелательности и такта, никогда никакого хамства себе не позволит. И в какой замечательной форме он находится, несмотря на возраст. Так что мы ждем и счастливы будем видеть великого Пласидо Доминго в нашем спектакле", - заявил гендиректор ГАБТ.

Относительно звездной пары Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова Урин рассказал, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы эти артисты выступили в опере "Дон Карлос". "Юсиф уже пел в нашем "Доне Карлосе", а Аня еще не участвовала. Сейчас договариваемся о том, чтобы они оба приняли участие в этом спектакле два-три раза в июне 2020 года. Но пока такого контракта нет", - предупредил Урин.

К месту он напомнил, что Нетребко выступит в опере "Саломея" Рихарда Штрауса. "Это будет совместная премьера с Нью-Йоркской Метрополитен-оперой, которая состоится уже в 245-м сезоне, а конкретно, в феврале 2021 года", - уточнил Урин.



Анна Нетребко в партии Леоноры

Он также назвал имена других звезд мировой оперы, которые выступят на сцене Большого театра. "Это Альбина Шагимуратова, Вероника Джиоева, Ильдар Абдразаков, молодой талантливый итальянский певец Пене Пати", - перечислил руководитель ГАБТ.

Перейдя к планам наступающего сезона, Урин подчеркнул, что 2019 год проходит под знаком 175-летия со дня рождения русского композитора Николая Римского-Корсакова (1844-1908), в связи с чем в репертуаре Большого театра 244-го сезона появятся сразу две его оперы.

"26 сентября мы выпустим "Сказку о царе Салтане", которую поставит на Новой сцене режиссер Алексей Франдетти, а на 14 февраля 2020 года объявлена премьера оперы "Садко", которую поставит на Исторической сцене один из самых известных сегодня российских режиссеров Дмитрий Черняков. Прежде он сделал целый ряд спектаклей в ГАБТ, но в последнее время, к сожалению, в основном работает за пределами России, и то, что он возвращается в Большой театр, это очень-очень важно", - считает руководитель ГАБТ.

Значительным событием Урин назвал предстоящую премьеру оперы "Гостиный двор". "Это одна из первых русских опер, ее автор - композитор Василий Пашкевич", - уточнил гендиректор. По его словам, ставить спектакль на Камерной сцене будет молодой режиссер Глеб Черепанов, за дирижерским пультом - Филипп Чижевский.

На Камерной сцене также будут показывать оперу Бенджамина Бриттена "Маленький трубочист (давайте создадим оперу)", которую будет ставить тоже молодой режиссер Олег Долин. Продолжит эту режиссерскую линию Владислав Наставшев, который поставит на Камерной сцене оперу Жоржа Бизе "Искатели жемчуга".

Он сообщил, что оперный репертуар Новой сцены пополнится в нынешнем сезоне двумя спектаклями. Речь идет об опере Генри Перселла "Дидона и Эней" - копродукция с Международным оперным фестивалем в Экс-ан-Провансе, и опере Моцарта "Дон Жуан", постановку которой осуществит петербургский режиссер Семен Спивак совместно с дирижером Туганом Сохиевым.

Гендиректор ГАБТ также сообщил, что оркестр Большого театра продолжит свою концертную деятельность в Зале имени Чайковского, где, в частности, будут исполнены произведения Иоганнеса Брамса и Сергея Прокофьева. Кроме того, оркестр и хор впервые выступят в концертном зале "Зарядье", где прозвучит оратория Сергея Прокофьева "Иван Грозный".

"Расширяя наш оперный репертуар, мы непременно стараемся ежегодно осуществлять концертные исполнения опер, которых нет в нашей постоянной афише - подчеркнул Урин. - В нынешнем сезоне на Исторической сцене в таком формате прозвучат опера Чайковского "Мазепа" и опера Доницетти "Анна Болейн" с Хиблой Герзмава в главной роли".

"Сегодня 244-сезон откроется новой постановкой оперы Чайковского "Евгений Онегин", которую в прошлом сезоне осуществил режиссер Евгений Арье. Выступления балетной труппы начнутся 21 сентября, когда дважды (днем и вечером) будет показано "Лебединое озеро" Чайковского. Проблем со зрителями у нас нет - залы заполняются на 98 процентов", - заключил генеральный директор Большого театра.