В День славянской письменности и культуры спели оперные звезды

В глубине сцены в скромном овале разместили иконописные изображения святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей Славянской письменности. Братья Кирилл и Мефодий получили задание от Папы Римского о продвижении веры христианской в славянские страны, в частности, в Моравию. Именно из этой части Европы доходил ропот до Рима в связи со сложившейся неувязкой: богослужения шли на латыни, а родным языком прихожан был язык славянский. Народ роптал и требовал исправить это несоответствие, препятствующее осмысленному обращению верующих в молитвах к Богу. Все эти события происходили в IX веке. В богослужебной практике к этому времени закрепилась традиция использовать в молитвах слово и музыку, что послужило мощным импульсом к развитию светской культуры.

Программа концерта в Большом театре по случаю Дней славянской письменности и культуры воспринималась именно в такой последовательности и сочетании. Начало концерта предварил колокольный звон. Затем Большой сводный хор под управлением дирижёра Алексея Пузакова исполнил сочинение А. Кастальского "Тропарь Пасхи". Зал тепло приветствовал Патриарха Кирилла по случаю его тезоименитства, а Большой сводный хор мощно пропел "Многая лета..."



Патриарх Кирилл

Ведущие концерта Валерия Ланская и Юлиан Макаров переключили внимание зрителей на события далёкого прошлого, на события судьбоносного значения для России - отражение западной агрессии святым благоверным князем Александром Невским, проявившим, по словам историка Василия Ключевского, доблесть воина и смирение инока. В этом году отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Прошло семь веков, и Россия, тогда СССР, оказалась перед новой угрозой исчезновения с карты мира. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а 23 июня по всем кинотеатрам страны шёл фильм "Александр Невский", поставленный режиссером Сергеем Эйзенштейном. В память о великих исторических событиях нашей родины в концерте была исполнена кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева. На сцену вышли хоровые коллективы: Академический Большой хор "Мастера хорового пения", Государственный академический русский хор имени Свешникова, Московский синодальный хор, Камерный хор московской консерватории, Хор студентов академии хорового пения имени Попова, Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова, солистка Полина Шамаева, ведущая меццо-сопрано театра "Новая Опера". Исполнение кантаты сопровождал Российский национальный молодежный симфонический оркестр и дирижёр Валерий Гергиев. Такие вот мощные силы были приведены в действие при исполнении этого, можно сказать, сакрального произведения русской музыкальной культуры.



Полина Шамаева

Не менее значимой для русской культуры является опера "Евгений Онегин" П.И. Чайковского, идущая не только на сцене Большого Театра, но и на многих мировых оперных сценах. Особое место в этой опере принадлежит партии Ленского, прославившей имена исполнителей как в России, так и за её пределами. Арию Ленского в программе концерта исполнил Дмитрий Корчак, один из лучших интерпретаторов этого образа не только в России, но и на мировых оперных сценах. Зрители очень тепло встретили артиста, всегда с особенным трепетом исполняющим эту арию.

Далее в программе были исполнены романсы П.И. Чайковского на стихи Алексея Толстого " Горними тихо летела душа небесами..." в интерпретации сопрано Хиблы Герзмава в сопровождении оркестра под управлением Валерия Гергиева. За ним последовал романс "То было раннею весной" П.И. Чайковского, прозвучавший свежо и, как бы, "на злобу дня".

Услышали и увидели зрители великолепного нашего баритона Василия Ладюка, вихрем ворвавшегося в программу концерта с арией Роберта из оперы "Иоланта" П.И. Чайковского. Безусловно, мастер, артист, принадлежащий "Золотому фонду" русской исполнительской школы.

Шедевры русской музыки в этот вечер безраздельно царили в Большом театре. "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина. Знакомая и всегда узнаваемая музыка прозвучала былинно, пустынно, вольно, широко, короче, мощно и по-русски, как ей и должно быть.

"Вокализ" Сергея Рахманинова объединил веру, искусство и музыку в исполнении меццо-сопрано Василисы Бержанской, солистки НОВАТ, в сопровождении оркестра и маэстро Валерия Гергиева.



Валерий Гергиев

"Итальянская полька" Сергея Рахманинова была исполнена в четыре руки растущим необыкновенным дарованием Елисеем Мысиным и Денисом Мацуевым.



Денис Мацуев и Елисей Мысин

Русская народная песня "Травушка-муравушка" прозвучала в эмоциональном исполнении сопрано Хиблы Герзмава под аккомпанемент фортепиано Дениса Мацуева.



Хибла Герзмава

Пианист-виртуоз Денис Мацуев в сопровождении оркестра под управлением Валерия Гергиева представил публике финал второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова в своей "фирменной манере" - в головокружительном темпе и фантастической технике исполнения.

Венцом концерта стало исполнение Большим сводным хором сочинения М.И. Глинки "Славься..." из оперы "Жизнь за царя".

После концерта наступило ощущение порядка, логичности всего того, что было представлено в программе на сцене Большого театра, как если бы разбросанные в хаосе элементы паззла встали на свои места.

Людмила КРАСНОВА