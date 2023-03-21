Европейский бомонд на пути в Реймс. Опера "Путешествие в Реймс" Джоаккино Россини на сцене Большого театра

Сюжет оперы достаточно незамысловат и прост - именитые гости направляются в Реймс на коронацию нового короля Франции. Все они останавливаются в гостинице, ожидая транспорта, чтобы достичь места события. Разумеется, во время ожидания происходят приятные знакомства и эмоциональные открытия. Когда оказии не случается, они посылают свои приветствия новому королю Франции, а это арии, секстеты, романсы, дуэты, импровизации. Звучат приветствия представителей стран Европы - Италии, Франции, Германии, России, Польши, Испании, Англии. Всё это и составляет основное содержание оперы, дошедшей до нас, можно сказать, в первозданном виде и имеющее актуальное значение по смыслу.

После исполнения к приуроченному событию опера не была активно востребована, и автор Джоаккино Россини оставил это произведение в своём архиве. Тем не менее, по прошествии времени, опера вновь появляется на мировых оперных сценах.

В новейшее время опера "Путешествие в Реймс" пережила своё счастливое "второе рождение" в рамках ежегодного, проходящего в Пезаро, на родине Россини, знаменитого Оперного фестиваля - РОФ. Эта опера была выбрана основателем РОФ, маэстро Альберто Дзеддой в качестве выпускной постановки для молодых исполнителей со всего мира программы "Академия Россинианы", руководимой маэстро в Пезаро.

Многие певцы из России приобщились к традициям исполнения россиниевского репертуара, пройдя практику в "Академии Россинианы" в Пезаро. Помнится, великий Альберто Дзедда говорил, что ему легко и интересно работать с певцами из России, отмечая их образованность и одаренность.

И вот теперь на сцене Большого театра прошел 35-й спектакль со дня первого представления оперы на прославленной сцене в 2018 году. Либретто Луиджи Балокки по мотивам романа Жермены де Сталь "Коринна, или Италия". Исполняется опера на итальянском языке с русскими титрами. Дирижировал спектаклем маэстро Алексей Верещагин.



Барон Тромбонок — Николай Казанский. Делия — Евгения Васильчук. Шевалье Бельфьоре — Алексей Неклюдов. Граф Либенскоф — Рузиль Гатин. Лорд Сидней — Давид Менендес. Графиня де Фольвиль — Альбина Шагимуратова. Дон Альваро — Игорь Головатенко. Дон Луиджино — Бехзод Давронов. Модестина — Юлия Мазурова. Маркиза Мелибея — Елена Максимова.

Исполнительский состав был невероятно сильным. Судите сами: Маркиза Мелибея - Елена Максимова, Графиня де Фольвиль - Ольга Пудова, Мадам Кортезе - Ольга Селиверстова. Звездным был и мужской состав оперы. Это Кавалер Бельфиоре - Алексей Неклюдов, Дон Профондо - Владислав Попов, Дон Сидней - Вадим Кравец. А уж Дон Альваро, испанский адмирал, в исполнении Игоря Головатенко, как всегда, был главным всего действа на сцене, той планетой, вокруг которой группировались звёзды. Уж такова природа его дарования.

Всегда интересен Граф Либенскоф, русский генерал. В этом спектакле был задействован Рузиль Гатин, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель красивого, мягкого тембра тенора. Исполнитель вполне вписался в партию, если не считать излишнего напряжения в звучании в верхнем регистре.

Спектакль прекрасно оформлен в позиции сценических костюмов - пышно, богато, одним словом, роскошно, как и подобает случаю! Такое сценическое решение органично вписалось в сияющий золотом интерьер главной сцены Большого театра. Редкий случай гармоничного сосуществования происходящего на сцене и великолепия оформления зала Большого театра.

Людмила КРАСНОВА