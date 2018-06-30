Перед Большим театром прошел фестиваль «Опера без границ»

Концерты под открытым небом с участием звезд мировой классической музыки давно стали прекрасной традицией в Европе. К этому процессу активно подключилась компания BMW Group, организовав фестиваль «Опера для всех», который проходит в Берлине, Мюнхене и Лондоне. Дошла очередь и до России.

«Мне очень приятно, что мы смогли перенять эстафету и привезти этот музыкальный праздник в Россию, реализовав его вместе с нашим многолетним партнером – Большим театром», - сказал генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

Его мысль продолжил генеральный директор Большого театра Владимир Урин:

«Я рад, что благодаря нашему многолетнему сотрудничеству с компанией BMW Group Россия в эти июньские дни у жителей и гостей Москвы появится возможность не только смотреть чемпионат мира по футболу, но и побывать на концерте солистов и оркестра Большого театра. Мне кажется очень важным расширять нашу зрительскую аудиторию. Надеюсь, что многие слушатели этого концерта захотят потом прийти и в сам театр на наши спектакли».

Сказал это Владимир Георгиевич, и сразу очень значительно расширил аудиторию. Руководством театра было решено показать программу московского концерта вне Москвы. Сказано – сделано. Оркестр Большого театра п\у главного дирижера и музыкального руководителя Тугана Сохиева и солисты накануне московского выступления отправились в Владимирскую область, где на лоне красивейшей природы исполнили программу фестивального концерта «Опера без границ» жителям Владимирского края, которые радостно и тепло принимали столичных гостей.

Народу на Театральной площади столицы на бесплатный концерт собралось много. Быстро были заняты сидячие места, а те, кому они не достались, благополучно расположились на травке. Сценическая площадка была оборудована микрофонами и экранами, так что всем зрителям было видно и слышно. Программу составили увертюры, арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.

Начали с русской музыки. Прозвучала всем знакомая и любимая увертюра к опере Глинки «Руслан и Людмила». Ее яркий и радостный настрой сразу создал праздничную атмосферу. Глинку сменил Римский-Корсаков. Анна Аглатова, обладательница красивейшего сопрано, исполнила арию Снегурочки из его одноименной оперы. Ее Снегурочка, дочка Весны и Мороза, очарованная людскими песнями пастушка Леля, трогательно упрашивала отца отпустить ее пожить в слободке берендеев. Тут же появился и сам Лель. Анна Бондаревская спела его Третью песню. Конечно же был и Чайковский. Протокольно-назидательно прозвучала у баритона Игоря Головатенко ария Онегина «Вы мне писали..». Порадовал лирический тенор Богдан Волков. Не смотря на то, что ария Ленского многим знакома, певец захватил внимание публики искренностью пылкой любви к Ольге и предчувствием своей скорой гибели на дуэли, а главное - выстраданным изумительным piano..Драматический тенор Олег Долгов представил финальную арию Германа из «Пиковой дамы».

Первоначально намеченная программа концерта несколько поменялась, опера потеснилась, а ее место занял балет. Оркестр п\у Т. Сохиева громко и ритмично исполнил фрагменты из балета Чайковского «Щелкунчик», среди них были Вальс и адажио, китайский танец и па де труа, которые восторженно приняли слушатели.

Затем опера снова вернулась на сцену, теперь уже в зарубежном обличии. Анна Аглатова блистательно исполнила арию Норины, героини оперы «Дон Паскуале» Доницетти, а Игорь Головатенко спел из этой же оперы арию доктора Малатесты. Богдан Волков продолжил свою лирическую любовную тему в арии Неморино из «Любовного напитка» Доницетти, только полную положительных эмоций и надежд на ответное чувство. Антракт к опере Бизе «Кармен» перенес зрителей в атмосферу яркости и зажигательности испанских танцев. Успешно исполнил арию Хозе Олег Долгов, насытив ее массой оттенков чувств своего героя. Удалась двум Аннам Аглатовой и Бондаревской изумительная по красоте Баркарола из «Сказок Гофмана» Оффенбаха. Концерт шел по нарастающей и завершился неизменной Застольной из «Травиаты» Верди, которую пели все участники, а к ним присоединялись и желающие из публики. Она долго не расходилась, громко хлопая оркестру п\у Тугана Сохиева и солистам. А ведь у нее появились и свои любимцы. Это были Анна Аглатова и Богдан Волков. Именно им слушатели аплодировали более бурно и кричали «Браво!»

Первый концерт фестиваля «Опера без границ», организованный BMW Group Россия и Большим театром, прошел более чем успешно. Будем надеяться, что последующие вечера будут еще лучше.

Елизавета ДЮКИНА