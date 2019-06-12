«Нано-Опера» раздала свои награды

Первый конкурс состоялся в 2013 году. С тех пор его популярность возрастает. В этом году было подано более 100 заявок, буквально со всего мира. Отобрали 13 участников. Столько же оказалось и членов международного жюри, в которое вошли директора и худруки из музыкальных театров России, Германии, Швеции, Эстонии, Чехии, Японии. Великобритании, фестиваля в Уэксфорде.

На первом туре режиссеры должны были поставить арию, на втором – дуэт, третьем – массовую сцену. Все было отлично организовано театром. В постановках участвовали солисты, хор, концертмейстеры, все необходимые технические службы Телеканал «Культура» организовал прямые трансляции состязаний молодых режиссеров. Было весьма интересно наблюдать за их профессиональной работой. Потом им всем подарили набор кассет.

Итак, состязания окончились. Строгие судьи удалились на совещание. Режиссеров судило два жюри: профессиональное, которое присуждало участникам Нано-оперы места и призы, и медиа жюри. Журналисты выбирали полюбившихся им режиссеров, чтобы их имена зазвучали на радио, телевидении, появились на страницах газет, журналов и в интернет-изданиях. Ныне несколько человек в качестве спецпризов получили работу режиссера в российских и зарубежных театрах. Это, без сомнения, говорит о высоком уровне конкурса.

Ляйсан Сафаргулова, Россия, Уфа

Первая премия. Главный приз медиа жюри – ручка Waterman. Приз зрительских симпатий телеканала «Россия – Культура». Спецпризы от худрука фестиваля в Уэксфорде Розетты Кукки — постановка на фестивале оперы в 2020 г., Феликса Грозданова - интервью в интернет-газете «Дни.Ру», Ольги Русановой — интервью на «Радио России», Йосси Тавора — интервью на радио «Орфей», Ирины Шведовой – интервью в газете «Московская правда».

Стефано Симоне-Пинтер, Италия

Вторая премия. Диплом от руководителя службы гендиректора Общественного телевидения России Изабеллы Пашинян. Спец приз телеканала «Культура» - участие в постановке программы проекта «Большая опера».

Елизавета Корнеева, Россия

Вторая премия. Спецприз от худрука Красноярского театра оперы и балета им. Дм. Хворостовского Сергея Боброва – приглашение работать в театре. Спецприз от музыкального критика Екатерины Кретовой – интервью в газете «Московский комсомолец».

Михаил Сабелев, Россия

Третья премия. Спецприз от гендиректора Немецкой оперы на Рейне в Дюссельдорфе и Дуйсберге Кристофа Майера – стажировка в Дюссельдорфе. Спецприз от худрука Центра культуры и искусств «Щукино» Дмитрия Бикбаева – постановка в рамках акции «Ночь искусств – 2019» на одной из концертных площадок Департамента культуры Москвы. Спецприз от музыкального критика Дмитрия Морозова – интервью в газете «Играем сначала».

Анхель Дель Кастильо, Испания

Приз зрительских симпатий театра «Геликон-опера».

Ари Теперберг, Израиль

Приз зрительских симпатий театра «Геликон-опера». Спецприз от Йосси Тавора – интервью на Радио «Орфей».

Анна Салова, Россия

Сертификат на постановку спецпроекта в 2019 г. от московского концертного зала «Зарядье» и его гендиректора Ольги Жуковой.

Игорь Бондаренко, Россия

Спецприз от главного режиссера Новосибирского театра оперы и балета Вячеслава Стародубцева – приглашение быть ассистентом в его проектах.

Рейчел Хьювер, Великобритания

Спецприз от худрука-гендиректора Московского Детского музыкального театра им. Н. Сац Георгия Исаакяна – постановка спектакля.

Андрей Гуцов, Украина

Спецприз от гендиректора - худрука театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана — стажировка в театре. Диплом от корреспондента газеты «Комсомольская правда» в Северной Европе Владимира Ковалевского.

Очень порадовал гала-концерт лауреатов и участников IV Международного конкурса молодых оперных режиссеров (режиссер концерта Ростислав Протасов). В него вошли лучшие постановки конкурса «Нано-опера». Добавили бутафорию, мягкие декорации, одели все тех же солистов «Геликона» и его хор в соответствующие костюмы. С ними еще раз порепетировали участники конкурса.

Открыл вечер оркестр театра под управлением Владимира Федосеева, исполнив увертюру к опере П. Чайковского «Евгений Онегин» и создав волшебный мир театра. Затем эта функция перешла к дирижеру Валерию Кирьянову, к художнику по свету Александру Нилову и видеохудожнику Александру Андронову и органично к многим молодым режиссерам. Это и удивило, и порадовало. Они прилично знают музыку, которую ставят, хорошо в ней ориентируются. Удаются им и массовые сцены, что самое трудное в опере. Хотелось бы отметить несколько работ, теперь уже в их музыкально-театральном обличии.

Ляйсан Сафаргулова. Сцена из 3-го акта оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок» и ария Кащеевны «Настала ночь» из оперы Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный»

Елизавета Корнеева. Хоровая сцена из 2-го акта оперы У.Джордано «Сибирь» и дуэт Марии и Любови Кочубей из оперы П. Чайковского «Мазепа»

Анна Салова. Колыбельная Волховы из оперы Римского-Корсакова «Садко»

Михаил Сабелев. Сцена снежной метели «Вьюга, белая метель…» из оперы Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный»

Как сложатся далее их режиссерские судьбы?

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Ирина Шымчак