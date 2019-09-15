От тьмы к свету. Российская премьера кантаты Memoria

21 октября 1966 года в деревне Аберфан Южного Уэльса гигантский оползень, представлявший гору угольного шлака, похоронил под собой начальную школу и несколько домов. Эта трагедия унесла жизни 116 детей и 28 взрослых. В 2016 году к композитору Карлу Дженкинсу обратились генеральный директор S4С Ян Джонс и Хефин Оуэн из Rondo Media, и предложили заказ на создание сочинения, посвященного 50-летию со дня прошедшей трагедии.

«Я был очень тронут, что именно мне была оказана такая высокая честь, - вспоминает композитор, - и я сразу же дал свое согласие».

Мировая премьера кантаты Memoria (Cantata Memoria - For the Children) состоялась в Кардиффе в Миллениум-центре. В октябре 2016 года кантата была записана на Deutsche Grammophon с участием двух уэльских певцов: бас-баритона Брина Терфеля и сопрано Элен Манахан Томас.

Либретто написала талантливая валлийская поэтесса, лингвист Мерерид Хопвуд, которая помогла композитору справиться с психологической нагрузкой и создать в основе своей светлое сочинение. Оно состоит из двух отдельных частей, исполняющихся без перерыва. Первая часть повествует о страшной трагедии, настигшей прежде всего детские души. Вторая часть движется от тьмы к свету, и несмотря на вновь возникающие тяжелые воспоминания, приводит к торжеству детства, завершаясь канонической частью Реквиема «Вечный Свет».

В Москве кантату «Memoria» представлял Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой», который всегда делает небанальные проекты, вызывающие особый интерес у посетителей. Исполнителями же были русские коллективы и певцы: Московский государственный академический симфонический оркестр п/у П. Когана (дирижер Николай Степанов), Большой хор «Мастера хорового пения» Радио «Орфей» (худрук Лев Конторович), хор Детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» им. Г. Струве (худрук Елена Веремеенко). Солисты - сопрано Любовь Петрова, приглашенная солистка «Метрополитен-опера», и баритон Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Антон Зараев.



Дирижер Николай Степанов и баритон Антон Зараев

Партитура трудная, в сложных сочетаниях разных стилей и жанров. Написана она на нескольких языках: английском, валлийском и латинском с добавлением нескольких слов на испанском, французском, немецком и др. Это тоже представляло свои трудности. Но все артисты, детские и взрослые, не просто справились с ними, но и привнесли русский колорит, что оказалось неожиданно и симпатично.

Оркестр п/у Николая Степанова мастерски вскрыл многослойную партитуру, а солист оркестра скрипач Роман Филиппов красиво и проникновенно провел свое соло, вызвав бурные аплодисменты зрителей. Мужественные краски внесли в кантату «Мастера хорового пения», но без каких-либо жестокостей и надрывов. Очень достойно выступил детский хор «Пионерия». У него была очень ответственная роль – представить детскую тему. Юные исполнители под руководством Елены Веремеенко точно провели линию от тьмы к свету, закончив ее радостно и светло.

Ярко проявили себя певцы Любовь Петрова и Антон Зараев, а партии у них включали не только классику, но и микрофонное пение и современные ритмы. Как настоящие профессионалы, они ловко справлялись со всеми трудностями, радуя слушателей красивым и выразительным дуэтом. Кроме того, у Петровой партия неожиданно была насыщена большим количеством вокализов, которые у певицы звучали красиво, виртуозно и одухотворенно.



Сопрано Любовь Петрова

Люба вообще замечательная вокалистка и артистка с богатой биографией. Она выпускница Московской консерватории по классу профессора Галины Писаренко. Затем была участницей Международной школы вокального мастерства, которая проходила в Москве с участием педагогов «Метрополитен-опера». Получила приглашение на стажировку в «Метрополитен-Опера», потом стала его солисткой, и до сих пор поет в ведущих оперных театрах Америки, Канады, Европы. К счастью, Любовь Петрова часто приезжает в Россию для участия в разных постановках, концертах и проектах Фонда Елены Образцовой. К тому же Любовь - лауреат первой премии Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Все, конечно, запомнили ее Софи в спектакле Большого театра «Кавалер розы» Р. Штрауса. Как жаль, что эта замечательная постановка больше не идет в Большом театре, а ведь она была любима и востребована зрителем.

Очень хорошо, что Фонд Елены Образцовой пригласил для постановки кантаты Memoria режиссера Ростислава Протасова. Человек музыкальный, он выстроил не только музыкальное, но и театральное действо, которое нашло отклик в сердцах зрителей. Он также органично ввел в действие артиста театра и кино, поэта Влада Маленко, который читал и свои стихи, подходящие к теме вечера.

Часть собранных с концерта средств будет передана Благотворительному фонду «Детский хоспис» на открытие первого Детского хосписа в Домодедово Московской области.

Елизавета ДЮКИНА