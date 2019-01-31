Вышел диск «Елена Образцова. Арии»

Известная миллионам любителей музыки прежде всего как выдающаяся оперная певица ХХ века, блиставшая в партиях русского, итальянского, французского репертуара на лучших сценах мира, она не меньше времени отдавала концертной деятельности. Особое место в репертуаре певицы занимала музыка И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.



ALT

В программу альбома вошло собрание арий из «Страстей по Матфею», «Пасхальной оратории», Мессы си минор и отдельных кантат Баха, арий из опер «Флавий» и «Адмет», оратории «Самсон», «Те Deum» Генделя, с которыми на протяжении многих лет выступала Елена Образцова.

Представленные записи впервые выходят на CD и включают студийные записи с участием Камерного ансамбля солистов оркестра Большого театра СССР под управлением Адольфа Брука, концертные записи из Большого зала Московской консерватории с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова и пианистом Важей Чачава.

Программу диска дополняет знаменитая ария «Pieta Signore» Алессандро Страделлы, записанная Еленой Образцовой в Домском соборе вместе с Ансамблем скрипачей Большого театра под управлением Юлия Реентовича.