«Оперный бал Елены Образцовой» в честь Франко Дзеффирелли

С идеей проведения такого вечера руководство фонда обратилось непосредственно к Франко Дзеффирелли. Его тронула инициатива фонда, и он предложил свое видение концерта, в котором бы исполнялись фрагменты из опер, которые он ставил.

У Франко Дзеффирелли давние связи с театральной культурой России. Он не раз приезжал в Москву, где ставил «Травиату» в Большом театре, «Аиду» на сцене Московского театра оперетты. Его спектакли шли в Кремлевском Дворце - «Турандот» театра «Ла Скала», «Тоска» Римской оперы, где и состоялся юбилейный вечер режиссера. Кроме того в Музее изобразительных искусств им. Пушкина была выставка его живописных работ, В последний раз маэстро приезжал в столицу на презентацию своей книги-биографии.

С Еленой Образцовой режиссера связывали многие годы дружбы и тесного творческого сотрудничества на сценах миланской «Ла Скала» и Венской Оперы, где каждый спектакль становился громким событием и пополнял сокровищницу мирового оперного искусства. Елена Образцова очень высоко ценила маэстро Дзеффирелли как художника ренессансного склада, создавшего свой образ оперного театра, и была благодарна ему за возможность творческой свободы на сцене. Мне не раз приходилось слушать ее рассказы о работе с этим удивительным художником. Каждый раз у нее загорались глаза, и она переносилась в те счастливые в ее жизни минуты, часы и даже месяцы, когда рождались ее героини: всезнающая прорицательница Ульрика в «Бал-маскараде», «Кармен» века, красавица принцесса Эболи, мистическая цыганка Азучена в «Трубадуре», и, конечно, несчастная Сантуцца из фильма-оперы «Сельская честь», обреченная на вечное одиночество.

Постановку юбилея осуществили и провели ассистент Дзеффирелли итальянский режиссер Марко Гандини, который вел концерт, и молодой дирижер Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Тимур Зангиев, который спас вечер от отмены. По договоренности с фондом в Москву прилетел итальянский дирижер Олег Каэтани. Накануне концерта у него, человека невоспитанного, случился конфликт с музыкантом Московского Симфонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижер Павел Коган), в котором был виноват итальянец, но он даже не подумал извиниться за свою грубость. Тогда оркестр отказался с ним работать. К огромному счастью, один из лучших театральных дирижеров Москвы Тимур Зангиев оказался свободным и приехал в день концерта, прорепетировал программу и вечером продирижировал ею на высочайшем художественном уровне, вызвав дружные овации оркестра и зрительного зала.

В вечере принимали участие в основном отечественные певцы. Среди них мировая звезда Мария Гулегина, которая много пела в постановках Дзеффирелли, звездный баритон Мариинского театра Владислав Сулимский, часто выступающие на Западе Вероника Джиоева, Олеся Петрова, молодые солисты московских театров: тенор Богдан Волков (Большой театр), представители Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко: меццо-сопрано Ксения Дудникова, тенор Владимир Дмитрук, «Геликон-оперы» Дмитрий Скориков, Лидия Светозарова, Максим Перебейнос, Михаил Гужов, солистка Астраханского театра и артистка Академии молодых певцов Мариинского театра Цветана Омельчук и даже студентка Московской консерватории Эльмира Караханова. Из-за рубежа в Москву прилетели два тенора - замечательный Рамон Варгас (Австрия) и Мартин Мюле из Германии.

В программу вошли и балетные номера, которые поставил знаменитый солист Большого театра и хореограф Владимир Васильев с участием кордебалета Театра «Кремлевский балет» и солистов Большого театра Дениса Родькина и Элеоноры Севенард. Владимира Викторовича тоже связывает творческая дружба с Франко Дзеффирелли, начавшаяся со съемок в фильме-опере «Травиата» и продолжившаяся в постановках «Аиды» и «Травиаты» в лучших театрах Италии.

Программа вечера была красиво и точно выстроена. В первом отделении исполнялись фрагменты из опер Верди. Хор цыган из «Трубадура», прозвучавший в исполнении Большого хора «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича, сразу задал высокую планку вечера. Ее подхватила Олеся Петрова Песней Азучены. «Трубадура» сменили отрывки из «Бала-маскарада», где царил Рамон Варгас в партии Ричарда. Выразительными получились сцена и квинтет, в которых участвовали Рамон Варгас - Ричард, Вероника Джиоева - Амелия, Лидия Светозарова – Оскар, Дмитрий Скориков и Михаил Гужов - заговорщики. На хорошем нерве и вокально, и актерски провели сцену Амнерис и Аиды Ксения Дудникова и Вероника Джиоева. Блестяще завершили первое отделение Рамон Варгас, Мария Гулегина и Владислав Сулимский Сценой в саду Королевы из оперы «Дон Карлос», захватив слушателей эмоциональностью, красотой голосов и глубинной проработкой характеров Дон Карлоса, принцессы Эболи и Рикардо ди Позы и их сложных взаимоотношений.

Жизнерадостно и ярко началось второе отделение. Жорж Бизе «Кармен». Под музыку Антракта к 4 действию исполнялись симпатичные номера, поставленные Владимиром Васильевым. Заразительно прозвучала у Ксении Дудниковой Сегидилья. Специально к вечеру молодые певцы подготовили Квинтет контрабандистов. С каким удовольствием Ксения Дудникова - Кармен, Эльмира Караханова - Фраскита, Богдан Волков - Ромендадо, Цветана Омельчук – Мерседес, Максим Перебейнос – Данкайро разыграли эту сцену – четкий стремительный ритм, задор молодых красивых голосов, прекрасно сочетающихся между собой, чему помогала выразительная пластика в танцевальных движениях артистов-певцов.

К большому сожалению, не получилась заключительная сцена Кармен и Хозе. И только из-за тенора Мартина Мюле. Певец почему-то решил, что главный на сцене – он, а Кармен - так, между прочими. Его громкое некрасивое пение, агрессия, и постоянное стремление к главенствующему положению на сцене не дали полностью раскрыться дарованию Дудниковой. Я дважды слышала Ксению в партии Кармен в разных постановках, и всегда это было замечательно и актерски, и вокально. Жаль, что партнером Дудниковой оказался слишком некорректный исполнитель.

На финал, естественно, поставили шедевр Елены Образцовой и Франко Дзеффирелли - «Сельскую честь». В сценах из оперы были заняты Мария Гулегина – Сантуцца, Владимир Дмитрук — Туридду и Цветана Омельчук – Лола. Удивительно проникновенно сыграл Интермеццо оркестр, ведомый Тимуром Зангиевым, и слушатели сразу окунулись в атмосферу оперы Масканьи. Очень старались молодые Дмитрук и Омельчук. Для них это была огромная ответственность, и они справились с труднейшей задачей, исполнив партии Туридду и Лолы на очень приличном уровне. Мария Гулегина подтвердила статус оперной звезды. И голос не подвел в арии, наполненный страданием, он не мог не взволновать зрителей. Сцена и дуэт Сантуцци с Туридду-Дмитруком прошли в едином порыве любви и резкого отчуждения бывших любовников, и актерская харизма певицы не перелилась через край, оставив партнера в стороне.

Очень логично , что после «Сельской чести» зазвучал голос Елены Образцовой. Она спела арию Тоски. Елена Васильевна очень любила «Тоску» Пуччини и очень хотела спеть эту оперу, но не получилось. Хорошо, что успела записать арию, в которой раскрылось ее огромное лирико-драматическое дарование.

Завершился юбилейный вечер Франко Дзеффирелли финалом оперы Пуччини «Турандот» - солнечным и счастливым, в исполнении всех участников концерта.

Елизавета ДЮКИНА