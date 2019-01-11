Новогодний вокальный бум!

В отличие от других концертов, где были приглашенные солисты, «Геликон» прекрасно обошелся своими силами. В концерте участвовали оркестр п\у главного дирижера Валерия Кирьянова, хор п\рук. Евгения Ильина и солисты театра. Праздничную атмосферу создали художники Александр Андронов (видеопроекции) и Александр Нилов (свет). Опере здесь пришлось потесниться, так как в программу вошли фрагменты из оперетт и мюзиклов, а также и неаполитанские песни. Был и очень эффектный морской бал – фрагмент из оперы Д. Тухманова «Царица». Концерт получился ярким, зажигательным, где гармонично уживались лирика и драма, розыгрыши и шутки, легкая грусть и безудержное веселье ,бальный танец и лихой перепляс (хореограф Ксения Лисанская).

Вечер начался с увертюры к оперетте Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена», которую сменили Куплеты о шампанском, вовремя исполненные Ларисой Костюк, Юлией Щербаковой и Вадимом Заплечным. Зрители радостно приветствовали своих любимцев Елену Михайленко – Болеро Елены из «Сицилийской вечерни» Д. Верди, Ольгу Толкмит - Куплеты влюбленного франта Ф. Обрадоса, Анну Пегову и Анну Гречишкину – дуэт Графини и Сюзанны из «Свадьбы Фигаро» Моцарта и «Цветочный дуэт» из «Лакме» К. Делиба, Ксению Вязникову и Алексея Исаева – дуэт Данилы и Ганны из «Веселой вдовы» Ф. Легара. Игоря Морозова – «Неаполитанская тарантелла»… Логично Рождественский бал в «Геликоне завершился хором «Аллилуйя!» Моцарта. Зрители расходились радостные и довольные, унося с собой частичку искрометного классического оперно-оперетточного искусства.

Два концерта своего Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского провел Владимир Федосеев. Один прошел в Большом зале Московской консерватории. Зрители встретились с замечательной молодой певицей, лауреатом международных конкурсов Юлией Лежневой (сопрано), выступающающей по всему миру, солисткой «Метрополитен-Опера», мадридского театра «Реал» и Мариинского театра Екатериной Семенчук (меццо-сопрано) и победителем последнего знаменитого вокального конкурса Пласидо Доминго «Опералия» тенор Павлом Петровым. Не знаю, чем он покорил Доминго. Голос небольшой, нельзя сказать, что очень красивого тембра. К тому же певец чувствовал себя неуверенно, был зажат. Может быть, эта неуверенность не позволила ему проявить свои дарования. Но, во всяком случае из произведений, которые Павел исполнил в концерте, а это были ария Рудольфа из «Богемы» Пуччини, песня Куртиса «Не плачь», Песенка Герцога из «Риголетто» Верди, достойно прозвучал только «Рассвет» Леонкавалло, где почувствовалась красивая кантилена, романтический настрой и особая обаятельность сочинения Леонкавалло. Певец еще молодой, научится управлять своими эмоциями.

Роскошным меццо-сопрано обладает Екатерина Семенчук - густым, наполненным разными красками и нюансами. Сразу возникают захватывающие характеры: Далила, Кармен. Хороша была Семенчук и в Баркароле – дуэте с Юлией Лежневой из «Сказок Гофмана» Оффенбаха. Зачем было исполнять сопрановые арии? Нет таких красок в голосе у артистки. Особенно это относится к лирической героине Лауретте из «Джанни ,Скикки» Пуччини. Ее сопрановые Лауретта, Джудитта, Виолетта оказались скучными и безликими, несмотря на все старания певицы.

Центром концерта, безусловно, стала Юлия Лежнева. Сегодня это настоящий мастер барочной музыки, вдохновенный и увлекающий за собой слушателей в мир виртуозных фиоритур. Но ей близок и Моцарт. Начала она с концертной арии Моцарта, которую спела красиво с чувством стиля австрийского гения, сразу предъявив высокую планку исполнительства. Затем последовали арии из опер Генделя и Вивальди, которые звучали ярко, уверенно, прельщая виртуозностью и чистотой интонации. Проявляется и актерский дар певицы. Юля поет с удовольствием и радостью, раскрывая массу чувств и настроений своих персонажей, что немедленно передается зрительному залу, восторженно принимающему исполнительницу. Чутким интерпретатором изумительной музыки и партнером солистов был Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. Вот у кого следует учиться, как подавать певцов, не забывая и про авторов музыки.

Второй концерт БСО состоялся в зале им. П. Чайковского. Его участниками были наши соотечественники - скрипач Максим Венгеров и певица Ольга Перетятько, живущие и работающие за рубежом. Оба отделения начинал Максим Венгеров, сыграв Концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор М. Бруха и Интродукцию и рондо-каприччиозо К. Сен-Санса. Ольга Перетятько решила несколько расширить свой россиниевский репертуар. Включила в программу арии более крепкие: Каватину Нормы, Болеро Елены из «Сицилийской вечерни» Д. Верди, две арии из «Руслана и Людмилы» Глинки , арию Луизы из «Луизы Миллер» Д.Верди. Оказалась, что не ко всем из них она готова. Что-то получилось, что-то нет. Но одна вещь оказалась интересной – в «жалобной» арии Людмилы, находящейся в плену в садах Черномора, певице солировал Максим Венгеров. Создалась атмосфера одиночества и грусти, и очень захотелось поскорей вернуть пленницу отцу и жениху Руслану.

Поразила театральность вечера, на которую опять же работал Максим. Ольга исполнила романс Алябьева «Соловей» в сопровождении скрипки. Это было непривычно, но забавно. Не дежурно, а глубоко психологически точно сыграл оркестр, ведомый Федосеевым, Увертюру к опере Д. Верди «Сила судьбы». Ее слышишь почти на каждом вокальном концерте. Подумалось, опять эта надоевшая Увертюра. Но… с первых же тактов музыка захватила, и вместе с оркестром и Федосеевым я прожила трагические судьбы героев оперы.

Красиво завершился этот необычный концерт. Ольга Перетятько замечательно спела два «биса» «Summertime» Дж. Гершвина и «Поцелуй» Л. Ардити.

Елизавета ДЮКИНА