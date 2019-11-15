Оперный бал Елены Образцовой: звезды оперной сцены и звезда Образцова

В этом году он был не просто гала-концертом знаменитостей к юбилею, а огромным праздником оперного театра, где воедино слились его мощь и лирическая проникновенность. Над ним трудились автор сценария Григорий Шестаков, режиссер-постановщик Сергей Широков, художник-постановщик Сергей Грачев, художник по свету Антон Поморев, графическое оформление Артема Израилова. Вел концерт прославленный Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского (худрук и гл. дирижер Владимир Федосеев) п/у Александра Соловьева и Дмитрия Корчака. Генеральный продюсер Наталья Игнатенко, гендиректор Благотворительного фонда Елены Образцовой. На Оперный бал съехались прославленные певцы и молодые вокалисты, лауреаты конкурсов Образцовой и ее Благотворительного фонда из разных стран и континентов.

Начался вечер с романса Графини из «Пиковой дамы» П. Чайковского в исполнении Елены Образцовой. Его сменили Полонез и сцена Марины Мнишек и Самозванца из оперы Мусоргского «Борис Годунов». Именно в партии Марины Мнишек состоялся дебют Елены Васильевны на сцене Большого театра. После своего успешного выступления она стала солисткой первого театра страны. В концерте партии Марины и Самозванца исполнили солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук и солист Красноярского театра оперы и балета им. Д. Хворостовского Михаил Пирогов. Психологически точной и вокально безупречной в арии Любаши из оперы Римского-Корсакова была солистка Мариинского Ольга Бородина. Жаль, что замечательная сопрано Любовь Петрова, приглашенная солистка «Метрополитен-Опера» спела только небольшую арию Лауреатты из оперы Пуччини «Джанни Скикки». Так бедно сложился ее репертуар в этом концерте.

Затем прошли два фрагмента из «Богемы» Пуччини: ария Рудольфа и дуэт Мими и Рудольфа из первого акта в исполнении итальянского тенора Франческо Демуро и российской оперной солистки, поющей по всему миру, Вероники Джиоевой. Тенор средний, но теноровый дефицит делает его востребованным. Вероника, обладательница очень красивого сопрано, была хороша и в дуэте, и в арии Маддалены из оперы Джордано «Андое Шенье», которую Вероника спела во втором отделении. Дирижера Александра Соловьева, который открыл юбилейный концерт, сменил Дмитрий Корчак, действующий тенор, успешно начинающий дирижерскую карьеру.

Очень порадовали две молодые певицы. Барочная исполнительница Юлия Лежнева, которую знают и любят во всем мире. Ее любила и Елена Васильевна. Она стала лауреатом Гран-при двух конкурсов Образцовой: юных вокалистов и молодых оперных певцов. Постепенно Юля расширяет барочный репертуар. Моцарт в ее исполнении звучит очень стильно и красиво. В концерте она исполнила арию Констанцы из оперы Вивальди «Гризельда». Выпускница Молодежной оперной программы Большого театра Василиса Бержанская, очень яркая певица. Ее тоже любила Елена Васильевна даже в тот период, когда Василису преследовали разные вокальные неудачи, она верила в ее успешную карьеру. Оперная примадонна была права. Сейчас Василиса - лауреат многочисленных престижных конкурсов, она солистка Немецкой оперы в Берлине, поет и на других зарубежных сценах. Арию ее Елены из оперы Россини «Дева озера» зрители приняли с восторгом. Своими стремительными «до» очаровал публику американский тенор Лоуренс Браунли в знаменитой арии Тонио из «Дочери полка» Доницетти.

Далее концерт был отдан во власть «Аиды» Верди. Партия Амнерис была одной из любимых у Елены Образцовой. Сначала прозвучала Сцена Аиды и Амнерис в прекрасном исполнении двух мировых звезд Марии Гулегиной – Аида и Екатерины Семенчук – Амнерис. Финал 2 акта «Аиды» завершил первое отделение концерта. Здесь устроителей подвела Государственная хоровая капелла России им. А. Юрлова (худрук и гл. дирижер Геннадий Дмитряк). Коллектив не театральный, не знающий свою партию в «Аиде». Занятый своими концертами, хор не успел выучить материал, а тем более отрепетировать его с оркестром БСО им. Чайковского и с солистами. Все было очень громко и топорно, солистов вообще не было слышно. К большому сожалению, в финале была нарушена гармония музыки и театра, так счастлива найденная постановщиками. Оглушенные грохотом, зрители ринулись в залы, где красовалась замечательная выставка, подготовленная Большим театром и Благотворительным фондом Елены Образцовой к 80-летию со дня рождения певицы.

К счастью, второе отделение было совсем другим, снова вернувшим зрителей в мир музыки и театра мировой примадонны. В нем было много исполнительских шедевров. Открыл его оркестр Вальсом Свиридова из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», изящно и красиво исполненным артистами миманса Большого театра. Затем прозвучал первый шедевр – Ольга Бородина представила фрагмент «Земля моя златая!» из поэмы Свиридова «Отчалившая Русь» в сопровождении Георгия Хачикяна (фортепиано) и Александра Болдачева (арфа). Затем настала очередь оперы Бизе «Кармен». Антракт к 4 действию исполнили оркестр и артисты миманса, Цыганскую песню – Екатерина Семенчук и Куплеты Эскамильо – Виталий Билый с артистами хора. Тут свершился второй шедевр – Мария Гулегина блестяще спела труднейшую арию Леди Макбет из одноименной оперы Верди. В концерте участвовал старейший баритон Лео Нуччи, который с невероятным актерским темпераментом спек арию Риголетто из одноименной оперы Верди. Волшебство театра он продолжил вместе с молодой певицей, выпускницей Молодежной оперной программы Большого театра Ниной Минасян. Они не просто спели, а прожили сцену и дуэт Риголетто и Джильды. Это было настолько ярко вокально и актерски, что зал устроил певцам заслуженную овацию. Неожиданно и прекрасно исполнил предсмертную арию Каварадосси непревзойденный трубач, солист плетневского оркестра Владислав Лаврик. После нее очень органично слушалась и до слез тронула ария, ее еще называют «Молитвой», Тоски в исполнении Марии Гулегиной.

После всех исполнительских шедевров постановщики нашли точное место для Сцены Шарлотты и Вертера из одноименной оперы Массне в исполнении Елены Образцовой и сегодняшнего солиста Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Владимира Дмитрука. Планировалось, что потом прозвучит ария Вертера в его исполнении. Но не случилось, а жаль, Вертер - это абсолютный материал певца. Последующее Интермеццо из «Сельской чести» Масканьи подготовило атмосферу для размышлений Елены Образцовой «Что такое Театр?», которые точно в стиле Елены Васильевны прочитала актриса Вера Бабичева. И закончился Оперный бал Елены Образцовой хором «Славься!» из оперы Глинки «Жизнь за царя» , который исполнили оркестр, хор и все участники концерта во главе с дирижером Александром Соловьевым.

Елизавета ДЮКИНА

Альтернативное мнение о концерте можно прочитать здесь.