На дисках появился концерт русских романсов Елены Образцовой

"Фирма "Мелодия" продолжает выпуск архивных записей выдающихся музыкантов. На этот раз издана трансляция концерта "Вечер старинного романса", который состоялся 28 марта 1982 года в Большом зале Московской консерватории", - отметил собеседник ТАСС, уточнив, что запись ранее не издавалась на дисках.

Тем не менее на цифровых сервисах «Мелодия» выложила эту запись еще в 2010 году.

В "Мелодии" напомнили, что впервые Образцова обратилась к жанру старинного русского романса уже на пике вокальной карьеры, выступив с оркестром русских народных инструментов. В 1982 году со своим постоянным ансамблевым партнером Важей Чачавой Елена Образцова представила многочисленным поклонникам камерную программу.



Елена Образцова

Елена Образцова (1939-2015) - всемирно известная российская певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР.