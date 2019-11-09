Бал в честь примадонны Елены Образцовой

Программа гала-концерта этого мероприятия собрала именитых, ярких, активно выступающих на мировых оперных сценах вокалистов не только из России, но и из Европы и Америки. В концерте участвовала Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, которую возглавляет профессор Геннадий Дмитряк. Сопровождал концерт Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением дирижёров Александра Соловьёва и Дмитрия Корчака. В статусе специальных гостей в программе концерта участвовали Дмитрий Назаров, Вера Бабичева, Владислав Лаврик (труба), Александр Болдачёв (арфа). Артисты миманса Большого театра также приняли участие в концерте.



Дмитрий Корчак и Владимир Федосеев

Режиссёр-постановщик Сергей Широков воплотил на сцене замысел автора сценария Григория Шестакова. Генеральным продюсером программы выступила генеральный директор Благотворительного фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко. Столь грандиозный проект стал возможен благодаря использованию гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Вот такая мощная творческая команда трудилась над программой гала-концерта в честь юбилея примадонны Елены Образцовой.

Как известно, театр начинается с вешалки, а концерт - с программки. В вестибюлях были доступны и по количеству, и по цене прекрасные альбомы, выполненные на высоком полиграфическом уровне, содержащие фото Елены Образцовой в разные периоды её творческой жизни. В наши времена такие издания весьма редки, к сожалению. Зрителям этого концерта, безусловно, повезло. Кстати, пригласительный билет от фонда был выполнен в тонкой художественной манере. Все эти детали были продуманы, прекрасно исполнены и способствовали настрою на восприятие высокого искусства.



Участники концерта

О программе концерта, представленной на Исторической сцене Большого театра, хочется говорить с конца, как о прекрасном романе, прочитанном и пережитом, ещё и ещё раз возвращаясь к подробностям и деталям. Самый высокий градус зрительских эмоций, вылившийся в длительную и бурную овацию, достался итальянцу, легендарному баритону и великому артисту Лео Нуччи. Певец предстал в одной из своих лучших партий, в Риголетто из одноимённой оперы Дж. Верди. Партию Джильды великолепно исполнила сопрано Нина Минасян. Её героиня, хрупкая, изящная, трогательная и до бесконечности правдивая в передаче эмоций, соответствовала образу. Голос певицы, лирическое сопрано, лёгкий, полётный, моментально заполнил огромный зал Большого театра. Дуэт произвёл ошеломляющее впечатление на публику, и она ответила шквалом эмоций.

В этот вечер в огромном зале царила музыка, особенно та, которую исполняла великая Елена Образцова. Так, зал услышал партию Шарлотты из оперы «Вертер» Ж. Массне в записи от Елены Образцовой. Партию Вертера в этом дуэте исполнил Владимир Дмитрук. Когда зазвучал голос певицы, а это было уже почти в конце программы концерта, он поразил какой-то непередаваемой целостностью, глубиной, беспредельной, подобной океану, наполненностью, объёмом. Сколь богат и совершенен был этот божественный инструмент.

В программе концерта были представлены музыкальные произведения, которые составляли репертуар великой певицы. Это, прежде всего, «Кармен» Ж. Бизе. Цыганскую песню из этой оперы исполнила с хором Екатерина Семенчук. Сцена Аиды и Амнерис из оперы «Аида» Дж. Верди была исполнена Марией Гулегиной, Екатериной Семенчук и артистами хора. Грандиозная программа концерта подходила к концу, начавшись сценой Марины Мнишек и Самозванца из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского в исполнении Екатерины Семенчук и Михаила Пирогова.



Финал концерта

Концерт транслировался по нескольким каналам TV и выйдет в записи на диске. Тогда можно будет ещё раз приобщиться к этой грандиозной и прекрасной программе, посвящённой 80-летию великой Елены Образцовой.

Даже поверхностный взгляд на состоявшееся музыкальное событие говорит о том, сколь велики были труды причастных к воплощению этого проекта! Это, без сомнения, большой успех Благотворительного фонда Елены Образцовой, которым успешно руководит генеральный директор Наталья Игнатенко.

Людмила КРАСНОВА