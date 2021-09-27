Василий Петренко: Каждый концерт - что-то, что ещё не было и никогда не будет!

Зал встретил зрителей особой, праздничной атмосферой, роскошными букетами цветов в вазах, гирляндами, положенными вдоль сцены. Предчувствие праздника витало в воздухе зала.

Программа включала концерт №3 для фортепиано с оркестром до минор, сочинение 37, Людвига ван Бетховена. Партию фортепиано виртуозно исполнила выдающаяся пианистка, выход которой на сцену каждый раз становится событием культурной жизни, профессор Московской консерватории и Мюнхенской высшей школы музыки народная артистка Грузинской ССР и народная артистка СССР Элисо Вирсаладзе.



Элисо Вирсаладзе

Бетховенский концерт в исполнении Элисо Вирсаладзе прозвучал в строгой классической манере, но был подхвачен и дополнен мощной энергетикой оркестра, вдохновенно ведомого маэстро Василием Петренко. "Век нынешний и век минувший" не исключали, не отметали друг друга, а творчески дополняли палитру изобразительных средств исполнения. Известный концерт Бетховена приобрел новые краски звучания, обогатился новыми смыслами. Зал очень тепло откликнулся на исполнение знаменитого сочинения Бетховена.

Второе отделение концерта было отдано во власть новых смыслов века двадцатого, отразившихся в симфонии №5 ре минор, соч. 47 Дмитрия Шостаковича. Первое исполнение симфонии состоялось в ноябре 1937 года в Ленинградской филармонии. Дирижировал 34-летний Евгений Мравинский, блестяще представив это сочинение публике. Композитор и дирижер на долгие годы стали друзьями и соратниками.Евгений Мравинский стал первым исполнителем многих симфонических сочинений Дмитрия Шостаковича. Новое творение Шостаковича публика встретила с энтузиазмом. Успех был огромный!

Год создания симфонии - 1937, и это говорит о многом... Сам композитор находился на полулегальном положении, ожидая ареста. Всему этому сопутствовали тяжёлые обстоятельства в семье композитора. Творчество Шостаковича не принималось официальными властями. Чего только стоили композитору публикации в газете "Правда" статей "Сумбур вместо музыки" и "Балетная фальшь", в которых грубо, одиозно критиковались его произведения.

И вот теперь в своём дебютном выступлении в качестве художественного руководителя ГАСО России имени Е.Ф. Светланова маэстро Василий Петренко представил пятую симфонию Дмитрия Шостаковича на сцене БЗК имени П.И. Чайковского. Симфония прозвучала как ожившая энциклопедия того страшного времени, где были фальшь, лицемерие, жестокость, всё то, что именуется временем Большого террора. Исполнение симфонии было встречено публикой с энтузиазмом, продолжительной овацией. Это был безусловный, большой успех художественного руководителя ГАСО России имени Е.Ф. Светланова маэстро Василия Петренко.

Василий Петренко любезно согласился ответить на вопросы издания NEWSmuz.com.



Василий Петренко

- Вы работаете с двумя оркестрами одновременно. Это ГАСО России имени Е.Ф. Светланова и Королевский филармонический оркестр в Лондоне. На чём зиждется основа этой работы?

- Оба оркестра важны для меня и любимы мною. В обоих коллективах масса великолепных музыкантов, и это огромное удовольствие - быть на сцене вместе с ними.

- Как будут строиться программы выступлений этих оркестров: на сопоставлении, на взаимодополнении или по-другому? Как?

- Программы, разумеется, будут индивидуальными для каждого из оркестров, но какие-то темы, вехи сезонов, будут пересекаться, например, 150-летие Скрябина в 2022 году.

- Что нас, зрителей, слушателей, ждёт нового, такого, чего ещё не было никогда?

- В классической музыке каждый концерт - что-то, что ещё не было и никогда не будет! Это живое искусство, в котором невозможна фонограмма и полное повторение интерпретации.

Людмила КРАСНОВА