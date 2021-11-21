Николай Луганский и Василий Петренко сыграли Рахманинова в БЗК

В первом отделении зрители услышали Концерт №1 для фортепиано с оркестром (вторая редакция, 1891-1917), прозвучавший в исполнении Николая Луганского. Симфония №2 ми минор, соч. 27 (1907) была исполнена во втором отделении концерта. За дирижерским пультом - дирижер Василий Петренко.

Было такое впечатление, что круг замкнулся, что наконец-то после долгих мытарств композитор Сергей Рахманинов вернулся в свой родной дом, в Московскую консерваторию, которую окончил с золотой медалью. Именно здесь впервые прозвучали многие его произведения. В частности, Концерт №1 для фортепиано с оркестром был исполнен начинающим композитором в далеком 1892 году. В мемуарах А.В. Оссовского, побывавшего на этом концерте, отмечается, что, несмотря на пометку "ор.1", перед зрителями предстал художник большого своеобразия... Многие тогда "уверовали" в Рахманинова в силу убедительности его дарования, чему значительно способствовал пианист Рахманинов, обладавший умением дать почувствовать свою львиную лапу, по словам А.В. Оссовского.

И вот теперь мы слушаем Концерт №1 в Московской консерватории, в которой это произведение было написано и впервые прозвучало в исполнении композитора. Маэстро Николай Луганский, по его словам, соприкоснулся с музыкой Рахманинова, когда ему было 10 лет, и это была "Баркарола", ор. 10. С тех пор музыкант и композитор не расстаются. По признанию Николая Луганского, произведения Рахманинова составляют значительную часть его репертуара.



Николай Луганский и ГАСО России имени Е.Ф. Светланова

В программе концерта прозвучал окончательный вариант Концерта №1, ор.1, вторая его редакция, сделанная композитором, о чём сам Сергей Рахманинов писал: "Я переделал мой Первый концерт, теперь он действительно хорош. Вся юношеская свежесть осталась, но играется он гораздо легче". В таком варианте Концерт №1 впервые был исполнен автором в Нью-Йорке в 1919 году, и теперь в 2021 году в БЗК в Москве Николаем Луганским, признанным одним из лучших интерпретаторов сочинений великого Сергея Рахманинова.

Говоря о музыке Рахманинова, Николай Луганский отмечает её разнохарактерность. Пианист говорит, что музыка Рахманинова может быть и дуновением ветра, и течением реки. Самое главное, продолжает музыкант, что в ней присутствуют самые сильные человеческие чувства: зарождение страсти, любовь, порой даже ненависть. Эти состояния, по мнению Николая Луганского, необычайно точно выражены в музыке великого Сергея Рахманинова.



Василий Петренко и ГАСО России имени Е.Ф. Светланова

Как подтверждение всего вышесказанного, было исполнение Николаем Луганским с оркестром ГАСО России имени Евгения Светланова Концерта №1, ор. 1. Дирижировал Василий Петренко. Наверное, невозможно представить лучшего состава исполнителей музыки Сергея Рахманинова не только в плане мастерства, но и по эмоциональному совпадению восприятия и передаче эмоций музыки великого композитора. Было явлено редко встречающееся взаимопонимание солиста и дирижёра, гармонического сочетания звучания фортепиано и оркестра.



Василий Петренко и ГАСО России имени Е.Ф. Светланова

Второе отделение концерта было целиком отдано во власть Симфонии №2 ми минор, соч. 27 (1907). Дирижировал снова Василий Петренко, художественный руководитель ГАСО России имени Е.Ф. Светланова. Вторая симфония была создана Рахманиновым в период творческого расцвета композитора. В ней отразились все яркие черты наиболее плодотворного периода жизни и творчества композитора. В этой симфонии Рахманинов сумел передать полнокровное мироощущение, используя щедрый мелодический дар. Критика отмечала поток музыкальной красоты, называя симфонию праздником для всех, любящих русскую музыку.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Вера ЖУРАВЛЁВА