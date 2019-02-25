Николай Луганский и музыка нейросетей закрыли Зимний фестиваль Башмета

Два раза вызывали скорую, кололи лекарства. Отказавшую ногу все-таки удалось привести в порядок, с трудом, но Юрий Абрамович вышел и сыграл. Мировая премьера первого в истории, как было заявлено, музыкального сочинения нейронной сети Яндекса для альта с оркестром готовилась давно, и не сыграть его было бы особенно обидно. Там же, где Башмет должен был дирижировать «Новой Россией», его подменил Денис Власенко, и сделал это блистательно.

На предконцертной пресс-конференции журналисты допрашивали представителя Яндекса Александра Крайнова и композитора Кузьму Бодрова, как это так вышло, что искусственный интеллект научился сочинять академическую музыку.

«У нас была нейросеть, которая умела писать музыку, но про симфонический оркестр мы не задумывались, - рассказал Крайнов. - Но когда поступило такое предложение, мы загорелись этой идеей, работали без выходных все новогодние праздники. И я необычайно вдохновлен финальным результатом, который услышал тут на репетиции. Это первые робкие шаги применения искусственного интеллекта в классической музыке. Мы наблюдаем рождение не нового композитора, творца, а - нового инструмента для творца. С годами использование ИИ для творцов будет таким же естественным, как применение компьютера».

Яснее не стало. Представитель Яндекса продолжил разъяснения:

«Мы собрали все музыкальные произведения классической и другой музыки, и начали учить нейронную сеть так, чтобы она из сжатого представления музыки в целом была максимально похожа на ту музыку, которая существует. Ей надо было найти взаимосвязи, по которым ноты соединяются в музыку. Мы можем в разных пропорциях смешивать произведения разных композиторов, от этого меняется музыка на выходе. До того, чтобы нейронная сеть смогла создавать полноценные произведения, мы пока не дошли. Но работаем над этим».

Композитор Кузьма Бодров, доводивший все это до ума, дал еще подробностей:

«Я получил письмо в январе с заголовком «Ты только не пугайся», где было предложение от Дмитрия Гринченко. Там было 20 файлов, они звучали как фортепиано соло. Я отобрал самые удачные паттерны, и начал их развивать. Все соло альта и фортепиано — идеи нейросети. А мои оркестровые аранжировки — отраженные от них линии и добавление некоторых пластов».

Пришлось спросить, отчего для «поиска взаимосвязей нот» не использовались теория композиции, зачем ИИ изобретать ее заново. Яндекс объяснил:

«По учебникам не получается, мы лишь можем сделать свою версию правил. В ИИ используется инфлюэнс, а не правила языка. Мы загружаем тексты, и на этих примерах машина обучается переводить с одного на другой. С музыкой то же самое — мы даем ей музыку, и она учится делать музыку. Компьютер пишет музыку из хаоса, и методом преобразования выстраивается некая гармония».

Кузьма Бодров добавил, что все композиторы обучаются на примерах. Поэтому учебников по композиции не существует. (Это, конечно, не так, есть учебники Месснера, Когоутека, Шёнберга, Ксенакиса и даже «устаревшая, но довольно верная» книга Римского-Корсакова отдельно по оркестровке. Причем Шёнберг и Ксенакис настолько математичны, что почти идеальны для компьютера).

Так что же в итоге? 7-минутная пьеса с партиями альта и фортепиано, порой дико странно звучащими, - космично и безжизненно. Оркестровка действительно туманно и неизобретательно окутывает эти космические звуки. Больше об этом сказать и нечего.

Главной звездой вечера стал пианист Николай Луганский. Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига прозвучал породисто, в лучших традициях русской фортепианной школы. Высочайшая культура звукоизвлечения, легкие кисти, психологически глубоко осмысленный Григ. К приезду Луганского на рояле Yamaha в Зимнем театре Сочи полностью заменили молоточки, никаких технических проблем не замечено. Луганский же звучал восхитительно.

Фестиваль пошел на смелый экспромт. Рахманинова призвали сыграть турецкую пианистку Идиль Бирет. Ее прочтение «Рапсодии на тему Паганини» оказалось довольно неожиданным. Это был кто угодно, но не Рахманинов в привычном нам понимании. Возможно, это был Дебюсси, или даже кто-то из венских неоромантиков. Эксперимент поняли не все.

«Новая Россия» в одиночку справилась с Первой сюитой Грига «Пер Гюнт» и увертюрой «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского. Пожалуй, Григ был в этот вечер поубедительнее…



Василиса Бержанская

Стоит упомянуть, что завершилась и образовательная часть фестиваля. Последним стал отчетный концерт учеников вокального департамента под руководством Дмитрия Вдовина. На нем особенно запомнились роскошные голоса баритона Андрея Кимача (он уже поет в Большом, да и у Башмета уже пел в спектакле «Страсти по Пиковой даме) и меццо-сопрано Василисы Бержанской (солистка Deutsche Oper Berlin и Датской оперы). Они, конечно, учатся в Молодежке Большого театра у Дмитрия Вдовина.



Андрей Кимач

Вчера же прошел детский день. РАМТ сыграл «Чисто английское привидение», а оркестр «Новая Россия» с актерами Евгением Стычкиным и Ольгой Сутуловой показали фрагменты сказок Киплинга, соединенные с фрагментами же британской музыки. Звучали Перселл, Бриттен, Элгар, Воан-Уильямс и др. Звучали прилично, ведомые рукой Дениса Власенко. А вот с текстами Киплинга вышла незадача — они длинны (актеры даже не смогли выучить их и читали по бумажке), не слишком понятны детской аудитории, да и какая-либо увязка с Бриттеном или Перселлом считывалась с трудом, как и с песочной анимацией на экране. Чтецы скорее мешали прилично звучащему оркестру. Но это ведь тоже эксперимент!



Фрагменты сказок Киплинга

«Нам все говорят, что фестиваль получился особенно насыщенным, - подытожил директор фестиваля Дмитрий Гринченко. - Мне кажется, что мы в нормальном рабочем состоянии. Самое ценное — сам фестиваль, который стал особенным явлением культурной жизни России, без преувеличения. Мы не считали точно, но в целом фестиваль посетили, с учетом лекториев и спектаклей, 17-18 тысяч человек».

Зимний фестиваль Башмета в Сочи во многом уникален. В Москве или Питере такое сделать просто невозможно. Никто не отдаст зал Чайковского на 10 дней, концерты в нем расписаны на годы вперед. Здесь же на 10 дней в едином фестивальном пространстве собрались музыканты, директора филармоний, композиторы, журналисты, актеры, танцоры балета, видеохудожники, - кого только нет! И зрители, конечно. Сразу несколько мировых премьер. Артисты — от Тайваня до США. Множество спецпроектов, живущих только на этом фестивале. Экспериментальные и сугубо академические концерты. Так что, да — уникальный фестиваль.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ