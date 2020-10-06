Фестиваль Башмета открылся без Башмета, но с Луганским и Самуил

Тем не менее, сам Башмет в Ярославле пока не появился. Открывала фестиваль глава департамента культуры области Марина Васильева, сказав множество добрых и теплых слова в адрес музыкантов, местной филармонии, и пожелав новых ярких впечатлений.

Изначально гала-концерт открытия фестиваля планировался куда масштабнее. Обещали мировую премьеру Кузьмы Бодрова «Lux in tenebris» (Свет во тьме) для альта и хора с солирующим Башметом, португальского пианиста Артура Пизарро с Листом… Однако пианистом стал Николай Луганский с Первым концертом Шопена, и остались обещанные ранее скрипачка Татьяна Самуил с «Кармен» Сарасате и музыкально-поэтическое действо «Дон Жуан или Каменный гость» без Даргомыжского, но с любопытной подборкой другой музыки. И все под «Солистов Москвы», разумеется.



Николай Луганский

После краткой и обыкновенно яркой сюиты «Из времен Хольберга» Грига, неоднократно уже исполняемой «Солистами Москвы», наступил черед Николая Луганского. Выбор Концерта №1 для фортепиано с оркестром Шопена (1830) - все же необычен для носителя генотипа исконно русской фортепианной школы. Концерт №1 Луганский играет давно, минимум с 2010 года, но отзывы о его манере всегда были спорны. Да, в 2015 году запись его Первого и Второго концертов Шопена с оркестром Sinfonia Varsovia под управлением Александра Ведерникова была удостоена Гран-при VIII Международного конкурса записей музыки Шопена, но не стоит путать его со знаменитым конкурсом пианистов имени Шопена, проводимым раз в пять лет.



Николай Луганский

Тут стоит вспомнить пару моментов. Шопен написал для фортепиано и оркестра в составе пары флейт, гобоев, кларнетов и фаготов, 4 валторн, 2 труб, тенорового тромбона, литавр и струнных. И обычно так не играют, а дублируют для полного состава оркестра ввиду некоторой сухости исходной партитуры. «Солисты Москвы» в Ярославле воспроизвели это почти буквально, и нельзя сказать, чтобы оркестровая партитура была бы не ярче. Но это дело вкуса. Когда мы говорим о Шопене, всегда подразумевается эскапический романтизм — дело даже не в непривычных модуляциях или синкопированных краковских танцах: «Это скорее романтика, спокойствие и меланхолия, создающее впечатление человека, нежно смотрящего в сторону места, которое вызывает в памяти тысячи счастливых воспоминаний. Это что-то вроде задумчивости в лунном свете прекрасным весенним вечером», - так писал сам Шопен об этом концерте.

Луганский прекрасно артикулирует воспоминания, но он абсолютно не романтик. Он педант. Он перечисляет, но не фрустрирует и не мечтает. Та же проблема была у Даниила Трифонова — ну не заменяет виртуозная техника вдохновенного романтизма никак. Оба великолепных пианиста прекрасно вникают в артикуляционные нюансы, но с пониманием исходной мотивации ощутимы не просто барьеры, но каменная стена. Любопытно, что с Чайковским или Скрябиным таких проблем у обоих нет.



Николай Луганский и «Солисты Москвы»

На бис Николай Луганский сыграл седьмую прелюдию Рахманинова до минор, и это было прекрасно. Мельчайшие флуктуации Рахманинова Луганский структурировал до атомов, и преподал в чистейшей красоты виде.



Приветствие Татьяны Самуил по-карантинному

Скрипачка Татьяна Самуил солировала в фантазии Пабло Сарасате на темы оперы «Кармен» Бизе для скрипки с оркестром. В целом не очень понятно, отчего именно Самуил постоянно появляется на фестивалях Башмета. Но ее манера игры в чем-то схожа с башметовской — тот же размышлизм, неизменная грустинка, крупный печальный штрих. В щегольской, нарочито виртуозной версии «Кармен» Сарасате эта грустинка была весьма уместна. Пронзительная скрипка Самуил вела и задавала тон очень хорошо слышащим солиста «Солистам Москвы». Впроем, и они ее порою вели. Это был диалог, а не монолог, что скрывать. И все получилось. Кстати, это еще было и празднование дня рождения Татьяны Самуил.



У Татьяны Самуил на сцене случился день рождения

На бис Самуил и Луганский сыграли Массне - «Размышления» из оперы «Таис». Трогательно и деликатно, прозрачно и драматично. Словом, нежно, как и подобает.

Завершился гала-концерт открытия театрально-музыкальной композицией «Дон Жуан или Каменный гость» на текст Пушкина со странновато выглядящей на первый взгляд подборкой музыки: Боккерини, Туриа, Локателли, Тавенер, Воан-Ульямс и др. А не Даргомыжского, «первой русской речитативной оперы», как можно было бы например ожидать.



Актер Сергей Епишев

И тут мне надо повиниться. Я ведь писал в рецензии на недавнюю премьеру «Каменного гостя» Даргомыжского в Геликоне: «Безусловно, у «Геликон-Оперы» есть прима Наталья Загоринская, которая отчаянно хороша и в пении, и в актерской игре. Но большинство других певцов «Геликона» нещадно кривляется и хлопочет лицом в других спектакля театра. Вывести их на крупный план - проигрыш в войне. А других артистов у театра нет. И педагогов по актерскому мастерству на карантине не привлечешь».

Я виноват. Оказывается, настоящие актеры могут и вовсе не сыграть ничего. Нет, никакого преувеличения. Певцы «Геликона» все же доносили интриги из сюжета Пушкина. Актеры Сергей Епишев (известный по сериалу «Кухня») и Ольга Филимонова-Смирнова («Стиляги», «Достоевский», «Легенды о Круге», «О чем молчат девушки») читали текст по половому принципу — все мужские роли (и даже ремарки Пушкина) без разбору Епишев, все женские — Филимонова. Сразу и не разобрать, Дон Гуан это или его слуга Лепорелло или гости Лауры. Своих особенных интонаций для разных героев у Епишева не нашлось. Но он хотя бы органично читал невесть кого. У Филимоновой что донна Анна, что Лаура — все одной вкрадчиво-елейной краской, и весьма фальшиво. Текст Пушкина она видела, кажется, впервые.



Сергей Епишев и Ольга Филимонова

И выручала именно музыка. «Солисты Москвы» играли эту забавную подборку, сделанную Романом Балашовым, и она говорила куда больше, чем могли «сыграть» актеры. Кажется, титры на видеоэкране были бы эффектнее для театрально-музыкальной композиции, если она еще когда-нибудь повторится на сцене.



Сергей Епишев, Ольга Филимонова и «Солисты Москвы»

В целом церемония открытия майского фестиваля Башмета в октябре без Башмета прошла куда ярче, чем того можно было ожидать. И «Солисты Москвы», и просто солисты — праздник состоялся. Фестиваль в Ярославле продолжается.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Наталья БОРОДИНА