Игги Попа увезли со сцены в гробу

31 мая 78-летний «крестный отец панка» (кстати, выступавший без рубашки) завершил свое выступление в Манчестере, Англия, буквально забравшись в гроб, а затем его увезли со сцены.
Исполнив свою последнюю песню, Игги, настоящее имя которого Джеймс Остерберг-младший, сделал смелое заявление, ступив в гроб в одних лишь черных брюках и туфлях в концертном зале O2 Victoria Warehouse.
Поклонники выложили в социальные сети фотографии и видеоролики с драматическим уходом рок-звезды «Candy», поделившись своей реакцией на этот процесс.
Один из пользователей X загрузил две фотографии, на которых Игги увозят.
Тем временем один из поклонников TikTok опубликовал видео с шоу с подписью: «Выход из гроба (и я ни за что не держал его за руку?!)».
В комментариях к другому клипу в TikTok больше поклонников Игги Попа отреагировали на момент с гробом.
Один из них заявил: «Это незабываемое прощание! Игги Поп всегда знает, как сделать заявление».
@josiejosieleigh the coffin exit (also no way I held his hand?!) #iggypop #iggy #alexandrapalace #70smusic #70srock #70sbaby #1970 #rockstar Real Wild Child (Wild One) - Iggy Pop
Другой фанат согласился, поделившись: «Какой дикий и незабываемый способ закончить концерт! Только Игги Поп мог вытворить что-то подобное».
Тем временем еще один пользователь TikTok признался: «Я ничего меньшего от Игги Попа и не ожидал».
Следующий концерт Игги состоится во вторник, 3 июня, в O2 Academy Glasgow в Лондоне.
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