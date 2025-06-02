Игги Попа увезли со сцены в гробу

31 мая 78-летний «крестный отец панка» (кстати, выступавший без рубашки) завершил свое выступление в Манчестере, Англия, буквально забравшись в гроб, а затем его увезли со сцены.

Исполнив свою последнюю песню, Игги, настоящее имя которого Джеймс Остерберг-младший, сделал смелое заявление, ступив в гроб в одних лишь черных брюках и туфлях в концертном зале O2 Victoria Warehouse.

Поклонники выложили в социальные сети фотографии и видеоролики с драматическим уходом рок-звезды «Candy», поделившись своей реакцией на этот процесс.

Один из пользователей X загрузил две фотографии, на которых Игги увозят.



Iggy Pop

Тем временем один из поклонников TikTok опубликовал видео с шоу с подписью: «Выход из гроба (и я ни за что не держал его за руку?!)».



Iggy Pop

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В комментариях к другому клипу в TikTok больше поклонников Игги Попа отреагировали на момент с гробом.

Один из них заявил: «Это незабываемое прощание! Игги Поп всегда знает, как сделать заявление».

Другой фанат согласился, поделившись: «Какой дикий и незабываемый способ закончить концерт! Только Игги Поп мог вытворить что-то подобное».

Тем временем еще один пользователь TikTok признался: «Я ничего меньшего от Игги Попа и не ожидал».

Следующий концерт Игги состоится во вторник, 3 июня, в O2 Academy Glasgow в Лондоне.